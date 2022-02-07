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Глава Минобороны Франции прокомментировала поставки оружия на Украину
Глава Минобороны Франции прокомментировала поставки оружия на Украину - РИА Новости, 07.02.2022
Глава Минобороны Франции прокомментировала поставки оружия на Украину
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в понедельник в Европарламенте, что в Париже не хотят, чтобы поставки оружия на Украину спровоцировали... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:46
2022-02-07T19:46
2022-02-07T19:46
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в понедельник в Европарламенте, что в Париже не хотят, чтобы поставки оружия на Украину спровоцировали эскалацию ситуации вокруг этой страны, но при этом признают право Киева на оборону."Как и в отношении любой другой страны мы не хотим, чтобы наш экспорт приводил к эскалации. Наша главная задача - снизить температуру, способствовать деэскалации", - сказала французский министр, отвечая на вопросы депутатов подкомитета ЕП по обороне.В то же время, она подчеркнула необходимость "признавать право Украины на осуществление обороны, сохранения территориальной целостности и защиты населения". В этой связи министр напомнила, что ЕС решил оказать Киеву поддержку в рамках общей политики безопасности.Ранее сообщалось, что ЕС выделил Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных возможностей в рамках Европейского фонда по поддержанию мира. Однако эта помощь не предусматривает направление летального оружия.Речь идет о помощи военным медикам, создании полевых госпиталей, а также содействии инженерным силам украинской армии.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771541889.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, украина, нато, ситуация в днр и лнр, франция
Глава Минобороны Франции прокомментировала поставки оружия на Украину
Министр обороны Франции Парли: Париж не хочет эскалации на Украине из-за поставок оружия
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в понедельник в Европарламенте, что в Париже не хотят, чтобы поставки оружия на Украину спровоцировали эскалацию ситуации вокруг этой страны, но при этом признают право Киева на оборону.
"Как и в отношении любой другой страны мы не хотим, чтобы наш экспорт приводил к эскалации. Наша главная задача - снизить температуру, способствовать деэскалации", - сказала французский министр, отвечая на вопросы депутатов подкомитета ЕП по обороне.
В то же время, она подчеркнула необходимость "признавать право Украины
на осуществление обороны, сохранения территориальной целостности и защиты населения". В этой связи министр напомнила, что ЕС решил оказать Киеву
поддержку в рамках общей политики безопасности.
Ранее сообщалось, что ЕС выделил Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных возможностей в рамках Европейского фонда по поддержанию мира. Однако эта помощь не предусматривает направление летального оружия.
Речь идет о помощи военным медикам, создании полевых госпиталей, а также содействии инженерным силам украинской армии.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России
у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.