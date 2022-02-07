https://ria.ru/20220207/ukraina-1771543453.html

Макрон заявил Путину, что вопрос Украины является очень важным

Макрон заявил Путину, что вопрос Украины является очень важным - РИА Новости, 07.02.2022

Макрон заявил Путину, что вопрос Украины является очень важным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос Украины является очень важным, он надеется обсудить его с президентом России Владимиром Путиным и найти... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T19:08

2022-02-07T19:08

2022-02-07T19:43

дмитрий песков

россия

чехия

франция

нато

владимир путин

эммануэль макрон

украина

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос Украины является очень важным, он надеется обсудить его с президентом России Владимиром Путиным и найти ответ для всей Европы."Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. "Нормандский формат", вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ - это ответ, который позволяет избежать войну, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех", - сказал Макрон на переговорах с Путиным.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220207/ozabochennost-1771542781.html

россия

чехия

франция

украина

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Макрон об ожиданиях от предстоящих переговоров с Путиным Макрон заявил, что на переговорах с Путиным хочет обсудить, какие решения в сфере безопасности позволят избежать войны и построить стабильность и доверие 2022-02-07T19:08 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, владимир путин, эммануэль макрон, украина