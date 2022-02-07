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Берлин готов дорого заплатить за безопасность Киева, заявила Бербок
Берлин готов дорого заплатить за безопасность Киева, заявила Бербок - РИА Новости, 07.02.2022
Берлин готов дорого заплатить за безопасность Киева, заявила Бербок
Берлин готов заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве, трансляция мероприятия... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:01
2022-02-07T19:01
в мире
германия
мид германии
анналена бербок
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Берлин готов заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве, трансляция мероприятия идет на телеканале N24."Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жестких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны – да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины", - сказала Бербок.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, германия, мид германии, анналена бербок, украина, ситуация в днр и лнр
19:01 07.02.2022
 
Берлин готов дорого заплатить за безопасность Киева, заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин заплатит высокую экономическую цену за безопасность Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Берлин готов заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве, трансляция мероприятия идет на телеканале N24.
"Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жестких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны – да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины", - сказала Бербок.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
05:56
Канцлер ФРГ объяснил отказ Берлина поставлять Киеву оружие
 
В миреГерманияМИД ГерманииАнналена БербокУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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