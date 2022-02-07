В Киеве поняли истинный план Запада. Украину используют как острие копья против России

18:32 07.02.2022 (обновлено: 19:26 07.02.2022)
В Киеве рассказали, как Запад использует Украину против России
Киевский политолог Землянский: Запад использует Украину как "острие копья" против России
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Киевский политолог Валентин Землянский в эфире телеканала "Наш" рассказал, как страны Запада используют Украину против России.
"Нас используют либо как буферную зону, либо как щит, либо как острие копья, что хуже для Украины", — считает он.
По словам эксперта, все малые и большие союзы, которые предлагают республике (речь идет о членстве в НАТО и об альянсе с Великобританией и Польшей. — Прим. ред.), имеют ярко выраженный антироссийский характер. Выгоду от подобных соглашений получает точно не Украина, убежден политолог.
Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев, Варшава и Лондон создают новый формат сотрудничества, однако каким именно он будет, не уточнил. Глава британского МИД также подтвердила, что Соединенное Королевство развивает связи с двумя восточноевропейскими государствами.
В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. В самом Киеве также не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики.