https://ria.ru/20220207/ukraina-1771535969.html

В Киеве поняли истинный план Запада. Украину используют как острие копья против России

В Киеве рассказали, как Запад использует Украину против России - РИА Новости, 07.02.2022

В Киеве поняли истинный план Запада. Украину используют как острие копья против России

Киевский политолог Валентин Землянский в эфире телеканала "Наш" рассказал, как страны Запада используют Украину против России. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:32

2022-02-07T18:32

2022-02-07T19:26

политика

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Киевский политолог Валентин Землянский в эфире телеканала "Наш" рассказал, как страны Запада используют Украину против России.По словам эксперта, все малые и большие союзы, которые предлагают республике (речь идет о членстве в НАТО и об альянсе с Великобританией и Польшей. — Прим. ред.), имеют ярко выраженный антироссийский характер. Выгоду от подобных соглашений получает точно не Украина, убежден политолог.Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев, Варшава и Лондон создают новый формат сотрудничества, однако каким именно он будет, не уточнил. Глава британского МИД также подтвердила, что Соединенное Королевство развивает связи с двумя восточноевропейскими государствами.В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. В самом Киеве также не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики.

https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html

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политика, владимир зеленский, сергей лавров, сергей нарышкин, россия, нато, украина, великобритания