https://ria.ru/20220207/ukraina-1771516760.html
Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине
Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине - РИА Новости, 07.02.2022
Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине
Власти Австрии в скором времени выделят 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи Украине в связи с удручающей ситуацией на востоке страны, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:59
2022-02-07T16:59
2022-02-07T17:23
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мид чехии
ситуация в днр и лнр
чехия
александер шалленберг
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ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Власти Австрии в скором времени выделят 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи Украине в связи с удручающей ситуацией на востоке страны, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии 7-8 февраля посещают Украину с рабочим визитом.Шалленберг заявил, что катастрофическая гуманитарная ситуация в Донбассе, как и напряженная обстановка с безопасностью на линии соприкосновения удручают."Сегодня я могу подтвердить, что австрийское правительство через несколько дней предоставит 2,5 миллиона евро гуманитарной экстренной помощи Международному Комитету Красного Креста и неправительственным организациям, работающим здесь", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.Он также подтвердил приверженность Австрии. "Не верьте, что мы оставили вас, это не так", - заключил он.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771499823.html
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в мире, австрия, словакия, украина, мид чехии, ситуация в днр и лнр, чехия, александер шалленберг, донбасс
16:59 07.02.2022 (обновлено: 17:23 07.02.2022)
Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине
Глава МИД Шалленберг: австрийское правительство выделит 2,5 миллиона евро Украине