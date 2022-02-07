https://ria.ru/20220207/ukraina-1771516760.html

Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине

Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине - РИА Новости, 07.02.2022

Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине

Власти Австрии в скором времени выделят 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи Украине в связи с удручающей ситуацией на востоке страны, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:59

2022-02-07T16:59

2022-02-07T17:23

в мире

австрия

словакия

украина

мид чехии

ситуация в днр и лнр

чехия

александер шалленберг

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ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Власти Австрии в скором времени выделят 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи Украине в связи с удручающей ситуацией на востоке страны, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии 7-8 февраля посещают Украину с рабочим визитом.Шалленберг заявил, что катастрофическая гуманитарная ситуация в Донбассе, как и напряженная обстановка с безопасностью на линии соприкосновения удручают."Сегодня я могу подтвердить, что австрийское правительство через несколько дней предоставит 2,5 миллиона евро гуманитарной экстренной помощи Международному Комитету Красного Креста и неправительственным организациям, работающим здесь", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.Он также подтвердил приверженность Австрии. "Не верьте, что мы оставили вас, это не так", - заключил он.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771499823.html

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