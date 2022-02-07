Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771516760.html
Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине
Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине - РИА Новости, 07.02.2022
Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине
Власти Австрии в скором времени выделят 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи Украине в связи с удручающей ситуацией на востоке страны, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:59
2022-02-07T17:23
в мире
австрия
словакия
украина
мид чехии
ситуация в днр и лнр
чехия
александер шалленберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771427498_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_44bf405f59ff8785867119e7a6090421.jpg
ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Власти Австрии в скором времени выделят 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи Украине в связи с удручающей ситуацией на востоке страны, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии 7-8 февраля посещают Украину с рабочим визитом.Шалленберг заявил, что катастрофическая гуманитарная ситуация в Донбассе, как и напряженная обстановка с безопасностью на линии соприкосновения удручают."Сегодня я могу подтвердить, что австрийское правительство через несколько дней предоставит 2,5 миллиона евро гуманитарной экстренной помощи Международному Комитету Красного Креста и неправительственным организациям, работающим здесь", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.Он также подтвердил приверженность Австрии. "Не верьте, что мы оставили вас, это не так", - заключил он.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771499823.html
австрия
словакия
украина
чехия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771427498_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c3216d79f380ba534a5926a5afcd8a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, словакия, украина, мид чехии, ситуация в днр и лнр, чехия, александер шалленберг, донбасс
16:59 07.02.2022 (обновлено: 17:23 07.02.2022)
 
Австрия выделит 2,5 миллиона евро Украине

Глава МИД Шалленберг: австрийское правительство выделит 2,5 миллиона евро Украине

© REUTERS / Maksim LevinУкраинский военный на позиции в Луганской области
Украинский военный на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинский военный на позиции в Луганской области
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Власти Австрии в скором времени выделят 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи Украине в связи с удручающей ситуацией на востоке страны, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии 7-8 февраля посещают Украину с рабочим визитом.
Шалленберг заявил, что катастрофическая гуманитарная ситуация в Донбассе, как и напряженная обстановка с безопасностью на линии соприкосновения удручают.
"Сегодня я могу подтвердить, что австрийское правительство через несколько дней предоставит 2,5 миллиона евро гуманитарной экстренной помощи Международному Комитету Красного Креста и неправительственным организациям, работающим здесь", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.
Он также подтвердил приверженность Австрии. "Не верьте, что мы оставили вас, это не так", - заключил он.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
15:50
Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине
 
В миреАвстрияСловакияУкраинаМИД ЧехииСитуация в ДНР и ЛНРЧехияАлександер ШалленбергДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала