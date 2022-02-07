https://ria.ru/20220207/ukraina-1771499823.html

Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине

Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине - РИА Новости, 07.02.2022

Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине

США навязывают миру идею неизбежности войны на Украине, чтобы легитимизировать расширение НАТО и не дать Европе отдалиться от Вашингтона, говорится в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:50

2022-02-07T15:50

2022-02-07T15:50

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китай

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США навязывают миру идею неизбежности войны на Украине, чтобы легитимизировать расширение НАТО и не дать Европе отдалиться от Вашингтона, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты "Хуаньцю шибао".Авторы статьи напоминают, что президент США Джо Байден недавно одобрил отправку трех тысяч военнослужащих в Восточную Европу. Первые американские подразделения уже прибыли в Германию и Польшу. "Этот шаг американских властей особенно бросается в глаза после того, как они вывели свои войска из Афганистана и Ирака", - отмечают авторы. Они также добавляют, что ранее Пентагон привел в боевую готовность 8,5 тысяч военнослужащих, которые при необходимости могут быть направлены в Восточную Европу."Несмотря на то, что войска не размещают непосредственно на территории Украины, такой шаг создает у людей впечатление, что война в Восточной Европе может разразиться в любой момент", - говорится в статье.По словам авторов статьи, Москва и Киев неоднократно заявляли, что у них нет намерений развязывать войну или решать проблемы путем применения силы. Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников публично заявляли, что ситуация не настолько напряженная, как ее изображают США, тем не менее, "Вашингтон, который находится далеко от региона, упорно сгущает краски и заявляет, что война вот-вот разразится", отмечается в статье."Навязывая всему миру идею того, что регион находится на гране войны, Вашингтон хочет таким образом легитимизировать наращивание военного присутствия там НАТО, а также не дать Европе, в которой уже начали появляться сепаратистские настроения, отдалиться от Вашингтона", - считают авторы.В статье также отмечается, что США пытаются поставить Россию в трудное положение, однако жертвой таких действий в итоге окажется Украина. Меньше всего Украина нуждается в наращивании вооружения, считают авторы, что действительно нужно этой стране, так это мирная и стабильная внешняя и внутренняя обстановка. "Украине необходимо сосредоточиться на улучшении своей экономической ситуации, повышении качества жизни людей и ослаблении напряженности в отношениях с Россией", - заключают они.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220207/amerika-1771347874.html

https://ria.ru/20220206/razgrom-1771367578.html

https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html

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сша

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в мире, китай, сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны сша