Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине
"Хуаньцю шибао": США навязывают идею войны на Украине, чтобы узаконить расширение НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США навязывают миру идею неизбежности войны на Украине, чтобы легитимизировать расширение НАТО и не дать Европе отдалиться от Вашингтона, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты "Хуаньцю шибао".
Авторы статьи напоминают, что президент США Джо Байден недавно одобрил отправку трех тысяч военнослужащих в Восточную Европу. Первые американские подразделения уже прибыли в Германию и Польшу. "Этот шаг американских властей особенно бросается в глаза после того, как они вывели свои войска из Афганистана и Ирака", - отмечают авторы. Они также добавляют, что ранее Пентагон привел в боевую готовность 8,5 тысяч военнослужащих, которые при необходимости могут быть направлены в Восточную Европу.
"Несмотря на то, что войска не размещают непосредственно на территории Украины, такой шаг создает у людей впечатление, что война в Восточной Европе может разразиться в любой момент", - говорится в статье.
По словам авторов статьи, Москва и Киев неоднократно заявляли, что у них нет намерений развязывать войну или решать проблемы путем применения силы. Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников публично заявляли, что ситуация не настолько напряженная, как ее изображают США, тем не менее, "Вашингтон, который находится далеко от региона, упорно сгущает краски и заявляет, что война вот-вот разразится", отмечается в статье.
В статье также отмечается, что США пытаются поставить Россию в трудное положение, однако жертвой таких действий в итоге окажется Украина. Меньше всего Украина нуждается в наращивании вооружения, считают авторы, что действительно нужно этой стране, так это мирная и стабильная внешняя и внутренняя обстановка. "Украине необходимо сосредоточиться на улучшении своей экономической ситуации, повышении качества жизни людей и ослаблении напряженности в отношениях с Россией", - заключают они.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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