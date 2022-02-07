Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771499823.html
Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине
Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине - РИА Новости, 07.02.2022
Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине
США навязывают миру идею неизбежности войны на Украине, чтобы легитимизировать расширение НАТО и не дать Европе отдалиться от Вашингтона, говорится в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:50
2022-02-07T15:50
в мире
китай
сша
нато
украина
ситуация в днр и лнр
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102955_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdcab8c6f09f31bf0aeced740d681cac.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США навязывают миру идею неизбежности войны на Украине, чтобы легитимизировать расширение НАТО и не дать Европе отдалиться от Вашингтона, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты "Хуаньцю шибао".Авторы статьи напоминают, что президент США Джо Байден недавно одобрил отправку трех тысяч военнослужащих в Восточную Европу. Первые американские подразделения уже прибыли в Германию и Польшу. "Этот шаг американских властей особенно бросается в глаза после того, как они вывели свои войска из Афганистана и Ирака", - отмечают авторы. Они также добавляют, что ранее Пентагон привел в боевую готовность 8,5 тысяч военнослужащих, которые при необходимости могут быть направлены в Восточную Европу."Несмотря на то, что войска не размещают непосредственно на территории Украины, такой шаг создает у людей впечатление, что война в Восточной Европе может разразиться в любой момент", - говорится в статье.По словам авторов статьи, Москва и Киев неоднократно заявляли, что у них нет намерений развязывать войну или решать проблемы путем применения силы. Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников публично заявляли, что ситуация не настолько напряженная, как ее изображают США, тем не менее, "Вашингтон, который находится далеко от региона, упорно сгущает краски и заявляет, что война вот-вот разразится", отмечается в статье."Навязывая всему миру идею того, что регион находится на гране войны, Вашингтон хочет таким образом легитимизировать наращивание военного присутствия там НАТО, а также не дать Европе, в которой уже начали появляться сепаратистские настроения, отдалиться от Вашингтона", - считают авторы.В статье также отмечается, что США пытаются поставить Россию в трудное положение, однако жертвой таких действий в итоге окажется Украина. Меньше всего Украина нуждается в наращивании вооружения, считают авторы, что действительно нужно этой стране, так это мирная и стабильная внешняя и внутренняя обстановка. "Украине необходимо сосредоточиться на улучшении своей экономической ситуации, повышении качества жизни людей и ослаблении напряженности в отношениях с Россией", - заключают они.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220207/amerika-1771347874.html
https://ria.ru/20220206/razgrom-1771367578.html
https://ria.ru/20220205/demokratiya-1771155920.html
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102955_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_248c161060a8249450a91a8e909b4180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны сша
15:50 07.02.2022
 
Китайская газета рассказала, зачем США навязывают идею войны на Украине

"Хуаньцю шибао": США навязывают идею войны на Украине, чтобы узаконить расширение НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США навязывают миру идею неизбежности войны на Украине, чтобы легитимизировать расширение НАТО и не дать Европе отдалиться от Вашингтона, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты "Хуаньцю шибао".
Авторы статьи напоминают, что президент США Джо Байден недавно одобрил отправку трех тысяч военнослужащих в Восточную Европу. Первые американские подразделения уже прибыли в Германию и Польшу. "Этот шаг американских властей особенно бросается в глаза после того, как они вывели свои войска из Афганистана и Ирака", - отмечают авторы. Они также добавляют, что ранее Пентагон привел в боевую готовность 8,5 тысяч военнослужащих, которые при необходимости могут быть направлены в Восточную Европу.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
08:00
Почему русские продолжают любить Америку
"Несмотря на то, что войска не размещают непосредственно на территории Украины, такой шаг создает у людей впечатление, что война в Восточной Европе может разразиться в любой момент", - говорится в статье.
По словам авторов статьи, Москва и Киев неоднократно заявляли, что у них нет намерений развязывать войну или решать проблемы путем применения силы. Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников публично заявляли, что ситуация не настолько напряженная, как ее изображают США, тем не менее, "Вашингтон, который находится далеко от региона, упорно сгущает краски и заявляет, что война вот-вот разразится", отмечается в статье.
"Навязывая всему миру идею того, что регион находится на гране войны, Вашингтон хочет таким образом легитимизировать наращивание военного присутствия там НАТО, а также не дать Европе, в которой уже начали появляться сепаратистские настроения, отдалиться от Вашингтона", - считают авторы.
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Вчера, 21:28
Американский разведчик описал сценарий войны России и США
В статье также отмечается, что США пытаются поставить Россию в трудное положение, однако жертвой таких действий в итоге окажется Украина. Меньше всего Украина нуждается в наращивании вооружения, считают авторы, что действительно нужно этой стране, так это мирная и стабильная внешняя и внутренняя обстановка. "Украине необходимо сосредоточиться на улучшении своей экономической ситуации, повышении качества жизни людей и ослаблении напряженности в отношениях с Россией", - заключают они.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 08:00
Путин и Си защищают демократию от "демократов"
 
В миреКитайСШАНАТОУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала