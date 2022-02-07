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Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым
Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым - РИА Новости, 07.02.2022
Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала сравнила власти Украины, Великобритании и США с персонажами комедии Леонида... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:35
2022-02-07T22:19
в мире
вашингтон (город)
украина
сша
великобритания
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала сравнила власти Украины, Великобритании и США с персонажами комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница": Трусом, Балбесом и Бывалым соответственно."Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон", — сказала Захарова в эфире Первого канала.В последнее время ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва не раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве эти обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.При этом в Кремле подчеркивали, что судьба Украины не заботит Вашингтон и его союзников: они используют киевские власти как инструмент для достижения своих целей.
https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html
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в мире, вашингтон (город), украина, сша, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:35 07.02.2022 (обновлено: 22:19 07.02.2022)
 
Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Захарова сравнила Украину, Британию и США с персонажами "Кавказской пленницы"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала сравнила власти Украины, Великобритании и США с персонажами комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница": Трусом, Балбесом и Бывалым соответственно.
"Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон", — сказала Захарова в эфире Первого канала.
В последнее время ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва не раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве эти обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
При этом в Кремле подчеркивали, что судьба Украины не заботит Вашингтон и его союзников: они используют киевские власти как инструмент для достижения своих целей.
Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 14:26
В ДНР сравнили украинскую власть с Кисой Воробьяниновым
 
В миреВашингтон (город)УкраинаСШАВеликобританияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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