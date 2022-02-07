https://ria.ru/20220207/ukraina-1771469351.html

Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым - РИА Новости, 07.02.2022

Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала сравнила власти Украины, Великобритании и США с персонажами комедии Леонида... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:35

2022-02-07T13:35

2022-02-07T22:19

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вашингтон (город)

украина

сша

великобритания

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала сравнила власти Украины, Великобритании и США с персонажами комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница": Трусом, Балбесом и Бывалым соответственно."Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон", — сказала Захарова в эфире Первого канала.В последнее время ВСУ сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва не раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве эти обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.При этом в Кремле подчеркивали, что судьба Украины не заботит Вашингтон и его союзников: они используют киевские власти как инструмент для достижения своих целей.

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html

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в мире, вашингтон (город), украина, сша, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)