https://ria.ru/20220207/ukraina-1771412316.html

Раскрыт подлый обман украинских военных

"Думаешь, как выжить". Генерал ВСУ обвинил власти Украины в обмане военных - РИА Новости, 07.02.2022

Раскрыт подлый обман украинских военных

Киевские власти подрывают доверие военнослужащих, постоянно обманывая их при выплате пенсии и заработной платы. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:56

2022-02-07T09:56

2022-02-07T12:55

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украина

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Киевские власти подрывают доверие военнослужащих, постоянно обманывая их при выплате пенсии и заработной платы. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос.По его словам, сейчас даже высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми. При этом власти при поступлении на службу зачастую обещают совсем другие условия."По закону ему (генералу. — Прим. ред.) насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин", — пояснил Кривонос.Он утверждает, что в начале военной карьеры офицерам обещали 70-90 процентов от денежного содержания, однако затем на это "плюнули и растерли". Генерал признался, что за 30 лет службы ему удавалось крайне редко "не думать, как выжить", а постоянный обман со стороны государства лишь подрывает доверие военных.

https://ria.ru/20220203/revanshizm-1770780156.html

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