На Украине усомнились в полномасштабном "вторжении" России
Экс-глава МО Украины Загороднюк: сил РФ около Украины недостаточно для масштабных действий
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия не обладает достаточным количеством военных у границ Украины, чтобы начать полномасштабные действия, утверждает бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью британской газете Guardian.
"Россия сейчас может захватить любой город на Украине, но мы по-прежнему не видим тех 200 тысяч военных, которые необходимы для полномасштабного вторжения", - заявил Загороднюк.
Ситуацию в целом он назвал "весьма тяжелой", хотя и подчеркнул, что не верит в неизбежность российского "вторжения".
При этом действующий министр обороны Украины Алексей Резник в воскресенье заявил, что оценивает вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент как низкую.
В субботу в американских СМИ, в частности у агентства Рейтер, появились материалы со ссылкой на "американских представителей" о том, что якобы "Россия располагает примерно 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения на Украину". В воскресенье американская газета New York Times выпустила материал, в котором сообщила со ссылкой на неназванных чиновников о "возможных огромных человеческих потерях" в случае конфликта на Украине. По словам авторов публикации, среди мирных жителей число жертв может составить от 25 тысяч до 50 тысяч, среди военнослужащих Украины - от 5 тысяч до 25 тысяч, среди военнослужащих РФ - от 3 тысяч до 10 тысяч.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.