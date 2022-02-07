https://ria.ru/20220207/ukraina-1771381341.html

Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалации

Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалации - РИА Новости, 07.02.2022

Глава Минобороны Украины оценил вероятность эскалации

Украинский министр обороны Алексей Резников оценил вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент как низкую. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T01:31

2022-02-07T01:31

2022-02-07T01:31

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алексей резников

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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников оценил вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент как низкую.По его словам, украинская сторона делает все для контроля ситуации с военными учениями в РФ и Белоруссии. Резников отметил, что Украина действует планово и скоординировано для исключения "любых провокаций", идет подготовка сил территориальной обороны, проводятся учения с оборонным оружием, полученным в рамках международной помощи.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.

https://ria.ru/20220206/kiev-1771286841.html

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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, алексей резников