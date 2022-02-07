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США и ЕС обязались устранять любые риски для энергобезопасности в Европе
США и ЕС обязались устранять любые риски для энергобезопасности в Европе - РИА Новости, 07.02.2022
США и ЕС обязались устранять любые риски для энергобезопасности в Европе
США и Евросоюз по итогам состоявшегося в Вашингтоне Совета США-ЕС по энергетике подтвердили обязательство сотрудничать в целях устранения любых потенциальных... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T21:24
2022-02-07T21:34
в мире
сша
евросоюз
балтия
спг
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США и Евросоюз по итогам состоявшегося в Вашингтоне Совета США-ЕС по энергетике подтвердили обязательство сотрудничать в целях устранения любых потенциальных рисков энергоснабжению в Европе."ЕС и США подтвердили свою приверженность активному сотрудничеству в целях устранения любых потенциальных рисков, связанных с поставками энергии в Евросоюз и его соседям", - говорится в совместном заявлении Соединенных Штатов и Евросоюза, обнародованном госдепартаментом по итогам совета.В документе также отмечается, что ЕС и США признают растущий риск киберугроз для объектов энергетической инфраструктуры, в связи с чем намерены продолжать сотрудничество над их устранением, "в том числе посредством синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской сетью".
https://ria.ru/20220207/energopostavki-1771535810.html
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в мире, сша, евросоюз, балтия, спг
21:24 07.02.2022 (обновлено: 21:34 07.02.2022)
 
США и ЕС обязались устранять любые риски для энергобезопасности в Европе

США и ЕС обязались устранять любые потенциальные риски для энергобезопасности в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и ЕС
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США и Евросоюз по итогам состоявшегося в Вашингтоне Совета США-ЕС по энергетике подтвердили обязательство сотрудничать в целях устранения любых потенциальных рисков энергоснабжению в Европе.
"ЕС и США подтвердили свою приверженность активному сотрудничеству в целях устранения любых потенциальных рисков, связанных с поставками энергии в Евросоюз и его соседям", - говорится в совместном заявлении Соединенных Штатов и Евросоюза, обнародованном госдепартаментом по итогам совета.
В документе также отмечается, что ЕС и США признают растущий риск киберугроз для объектов энергетической инфраструктуры, в связи с чем намерены продолжать сотрудничество над их устранением, "в том числе посредством синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской сетью".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
18:31
Боррель заявил, что Россия использует энергопоставки как оружие против ЕС
 
В миреСШАЕвросоюзБалтияСПГ
 
 
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