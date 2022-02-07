https://ria.ru/20220207/ugrozy-1771560870.html
США и ЕС обязались устранять любые риски для энергобезопасности в Европе
США и ЕС обязались устранять любые риски для энергобезопасности в Европе - РИА Новости, 07.02.2022
США и ЕС обязались устранять любые риски для энергобезопасности в Европе
США и Евросоюз по итогам состоявшегося в Вашингтоне Совета США-ЕС по энергетике подтвердили обязательство сотрудничать в целях устранения любых потенциальных... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T21:24
2022-02-07T21:24
2022-02-07T21:34
в мире
сша
евросоюз
балтия
спг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США и Евросоюз по итогам состоявшегося в Вашингтоне Совета США-ЕС по энергетике подтвердили обязательство сотрудничать в целях устранения любых потенциальных рисков энергоснабжению в Европе."ЕС и США подтвердили свою приверженность активному сотрудничеству в целях устранения любых потенциальных рисков, связанных с поставками энергии в Евросоюз и его соседям", - говорится в совместном заявлении Соединенных Штатов и Евросоюза, обнародованном госдепартаментом по итогам совета.В документе также отмечается, что ЕС и США признают растущий риск киберугроз для объектов энергетической инфраструктуры, в связи с чем намерены продолжать сотрудничество над их устранением, "в том числе посредством синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской сетью".
https://ria.ru/20220207/energopostavki-1771535810.html
сша
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_122:0:1178:792_1920x0_80_0_0_4685897df3c018eb1cc7fc7ac0008f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, евросоюз, балтия, спг
21:24 07.02.2022 (обновлено: 21:34 07.02.2022)
США и ЕС обязались устранять любые риски для энергобезопасности в Европе
США и ЕС обязались устранять любые потенциальные риски для энергобезопасности в Европе