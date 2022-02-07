https://ria.ru/20220207/ugroza-1771399810.html

Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу"

Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу" - РИА Новости, 07.02.2022

Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу"

США и Британия выдумали "российскую угрозу" для своей дальнейшей "героической" борьбы с ней, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:49

2022-02-07T08:49

2022-02-07T10:06

политика

мария захарова

россия

сша

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_41f789b4914f974c89b722e74b802b22.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США и Британия выдумали "российскую угрозу" для своей дальнейшей "героической" борьбы с ней, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", — говорится в публикации.Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала, добавляет дипломат.Захарова также отметила, что и Евросоюз — не беспристрастная сторона в украинском конфликте. "Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом", — напомнила она.Правда, в ЕС Украину так и не взяли, указывает официальный представитель МИД."И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи... Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего", — заключила Захарова.Украинский вопросВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В поставках оружия Киеву в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771390798.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, мария захарова, россия, сша, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)