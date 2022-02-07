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Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу"
Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу" - РИА Новости, 07.02.2022
Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу"
США и Британия выдумали "российскую угрозу" для своей дальнейшей "героической" борьбы с ней, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:49
2022-02-07T10:06
политика
мария захарова
россия
сша
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США и Британия выдумали "российскую угрозу" для своей дальнейшей "героической" борьбы с ней, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", — говорится в публикации.Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала, добавляет дипломат.Захарова также отметила, что и Евросоюз — не беспристрастная сторона в украинском конфликте. "Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом", — напомнила она.Правда, в ЕС Украину так и не взяли, указывает официальный представитель МИД."И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи... Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего", — заключила Захарова.Украинский вопросВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В поставках оружия Киеву в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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политика, мария захарова, россия, сша, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
08:49 07.02.2022 (обновлено: 10:06 07.02.2022)
 
Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу"

Представитель МИД Захарова: США и Британия выдумали "российскую угрозу" для борьбы с ней

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США и Британия выдумали "российскую угрозу" для своей дальнейшей "героической" борьбы с ней, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", — говорится в публикации.
Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала, добавляет дипломат.
Захарова также отметила, что и Евросоюз — не беспристрастная сторона в украинском конфликте. "Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом", — напомнила она.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
08:00
Украина снова оказалась на крючке Минских соглашений
Правда, в ЕС Украину так и не взяли, указывает официальный представитель МИД.
"И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи... Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего", — заключила Захарова.

Украинский вопрос

В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Минские соглашения
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Минские соглашения
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Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В поставках оружия Киеву в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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ПолитикаМария ЗахароваРоссияСШАВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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