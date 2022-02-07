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УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели
УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели - РИА Новости, 07.02.2022
УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели
УФСИН по Москве опровергло информацию СМИ о том, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев не может... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:22
2022-02-07T16:22
общество
марина ракова
москва
матросская тишина
онк
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. УФСИН по Москве опровергло информацию СМИ о том, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения здоровья.Ранее ведомство сообщало, что Зуев помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина"."В ряде СМИ размещена информация о том, что состояние здоровья обвиняемого Зуева резко ухудшилось и он не может сам встать с кровати… Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", - говорится в релизе.Между тем, как рассказал РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи, у Зуева действительно ухудшилось здоровье.По его словам, арестанту необходимо провести несколько операций.Мосгорсуд 21 декабря 2020 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине".По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
https://ria.ru/20220128/rektor-1770003417.html
https://ria.ru/20211227/zuev-1765626561.html
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общество, марина ракова, москва, матросская тишина, онк
16:22 07.02.2022
 
УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели

УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не может встать с постели

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкРектор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в фотобанк
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. УФСИН по Москве опровергло информацию СМИ о том, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения здоровья.
Ранее ведомство сообщало, что Зуев помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина".
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 15:22
Ректора "Шанинки" Зуева поместили в больницу при "Матросской тишине"
"В ряде СМИ размещена информация о том, что состояние здоровья обвиняемого Зуева резко ухудшилось и он не может сам встать с кровати… Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", - говорится в релизе.
Между тем, как рассказал РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи, у Зуева действительно ухудшилось здоровье.
"Уже две недели у него ухудшается состояние - у Зуева начался тремор рук, наблюдается отдышка, боли в ногах. Человек даже не смог подняться ко врачу на пятый этаж", - заявил правозащитник.
По его словам, арестанту необходимо провести несколько операций.
Мосгорсуд 21 декабря 2020 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине".
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.
Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 11:55
Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
 
ОбществоМарина РаковаМоскваМатросская тишинаОНК
 
 
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