https://ria.ru/20220207/ufsin-1771507685.html

УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели

УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели - РИА Новости, 07.02.2022

УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели

УФСИН по Москве опровергло информацию СМИ о том, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев не может... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:22

2022-02-07T16:22

2022-02-07T16:22

общество

марина ракова

москва

матросская тишина

онк

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. УФСИН по Москве опровергло информацию СМИ о том, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения здоровья.Ранее ведомство сообщало, что Зуев помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина"."В ряде СМИ размещена информация о том, что состояние здоровья обвиняемого Зуева резко ухудшилось и он не может сам встать с кровати… Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", - говорится в релизе.Между тем, как рассказал РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи, у Зуева действительно ухудшилось здоровье.По его словам, арестанту необходимо провести несколько операций.Мосгорсуд 21 декабря 2020 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине".По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.

https://ria.ru/20220128/rektor-1770003417.html

https://ria.ru/20211227/zuev-1765626561.html

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общество, марина ракова, москва, матросская тишина, онк