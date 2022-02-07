https://ria.ru/20220207/ubiystvo-1771455229.html
Убийца "Мисс Кузбасс — 2010" показал, как избавился от трупа
Муж убитой "Мисс Кузбасс — 2010" показал, как избавился от тела - РИА Новости, 07.02.2022
Убийца "Мисс Кузбасс — 2010" показал, как избавился от трупа
СК опубликовал видео, на котором обвиняемый в убийстве "Мисс Кузбасс — 2010" Ксении Сапожковой Александр Попов показывает, как избавлялся от тела. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:46
2022-02-07T12:46
2022-02-07T15:18
происшествия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. СК опубликовал видео, на котором обвиняемый в убийстве "Мисс Кузбасс — 2010" Ксении Сапожковой Александр Попов показывает, как избавлялся от тела.Во время следственного эксперимента муж убитой рассказал, что закопал тело жертвы в лесу рядом с санаторием в Новой Москве. Также на кадрах запечатлен допрос мужчины.Щербинский районный суд Москвы арестовал Попова до 25 марта. По данным следствия, в январе он обратился в полицию и сообщил, что в августе 2021 года его супруга уехала в неизвестном направлении. Подозреваемый заявлял, что жена отдыхает в Дубае и выходит с ним на связь через соцсети.Однако позже, во время расследования, Попов сознался в убийстве и дал подробные признательные показания. По его словам, убийство произошло из-за ссоры.
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Подозреваемый в убийстве "Мисс Кузбасс – 2010" на следственном эксперименте
СК опубликовал видео, на котором обвиняемый в убийстве "Мисс Кузбасс—2010" Ксении Сапожковой Александр Попов показывает, как избавлялся от тела. Во время следственного эксперимента муж убитой рассказал, что закопал тело жертвы в лесу рядом с санаторием в Новой Москве. Также на кадрах запечатлен допрос мужчины.
2022-02-07T12:46
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происшествия, новая москва
12:46 07.02.2022 (обновлено: 15:18 07.02.2022)
Муж убитой "Мисс Кузбасс — 2010" показал, как избавился от тела
Муж "Мисс Кузбасс — 2010", обвиняемый в ее убийстве, показал, как избавился от тела