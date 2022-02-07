https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771466692.html
Эксперты объяснили, почему этим летом в Турцию будет мало "горящих" туров
Эксперты объяснили, почему этим летом в Турцию будет мало "горящих" туров - РИА Новости, 07.02.2022
Эксперты объяснили, почему этим летом в Турцию будет мало "горящих" туров
Туроператоры рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции по акции раннего бронирования и предупредили, что горящих путевок будет мало, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:30
2022-02-07T15:30
2022-02-07T15:39
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туризм
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции по акции раннего бронирования и предупредили, что горящих путевок будет мало, сообщает АТОР.Эксперты довольны темпами: 70 процентов клиентов выбирают эту страну. За год отели в Турции подорожали в евро в среднем на десять процентов. Но действующие скидки, которые достигают 40 процентов, позволяют не замечать рост цен. Правда, в апреле стоимость путевок увеличится на 25, а кое-где и 50 процентов, предупреждают участники рынка.Предполагается, что к концу акции раннего бронирования все туроператоры вернутся к допандемийным объемам продаж путевок в Турцию или превзойдут их.Наибольшее количество бронирований приходится на май, июнь, первую половину июля. Самые популярные — отели категории четыре и пять звезд.Столь высокий интерес к направлению участники рынка объясняют несколькими факторами. Это близкое расположение курортов к России и короткий перелет, нестрогие правила въезда (страна принимает гостей вне зависимости от прививочного статуса), скидки на путевки и фактическая рассрочка от туроператоров.Лояльные условия оплаты минимизируют риски отдыхающих, если страну снова "закроют". Принцип такой: сейчас нужно внести от десяти до 25 процентов стоимость тура, остальное — за две недели до вылета. Кроме того, некоторые компании позволяют аннуляции и перебронирование без штрафов.Сейчас минимальные цены на десятидневные туры на начало июня с перелетом, проживанием в отеле категории три звезды, с питанием "все включено", медстраховкой и трансфером начинаются от 60 тысяч рублей на двоих. За гостиницу-"четверку" придется отдать как минимум 63 тысячи рублей, а за пять звезд — от 88 тысяч рублей.Уже сейчас летний отдых в Турции активно оплачивают жители и других стран — немцы, британцы.
https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771032921.html
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туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, анталья (провинция), кемер, туристы
15:30 07.02.2022 (обновлено: 15:39 07.02.2022)
Эксперты объяснили, почему этим летом в Турцию будет мало "горящих" туров
АТОР: уже в апреле в апреле стоимость путевок в Турцию увеличится на 25-50 процентов
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции по акции раннего бронирования и предупредили, что горящих путевок будет мало, сообщает
АТОР.
Эксперты довольны темпами: 70 процентов клиентов выбирают эту страну. За год отели в Турции подорожали в евро в среднем на десять процентов. Но действующие скидки, которые достигают 40 процентов, позволяют не замечать рост цен. Правда, в апреле стоимость путевок увеличится на 25, а кое-где и 50 процентов, предупреждают участники рынка.
Предполагается, что к концу акции раннего бронирования все туроператоры вернутся к допандемийным объемам продаж путевок в Турцию или превзойдут их.
Наибольшее количество бронирований приходится на май, июнь, первую половину июля. Самые популярные — отели категории четыре и пять звезд.
Столь высокий интерес к направлению участники рынка объясняют несколькими факторами. Это близкое расположение курортов к России и короткий перелет, нестрогие правила въезда (страна принимает гостей вне зависимости от прививочного статуса), скидки на путевки и фактическая рассрочка от туроператоров.
Лояльные условия оплаты минимизируют риски отдыхающих, если страну снова "закроют". Принцип такой: сейчас нужно внести от десяти до 25 процентов стоимость тура, остальное — за две недели до вылета. Кроме того, некоторые компании позволяют аннуляции и перебронирование без штрафов.
Сейчас минимальные цены на десятидневные туры на начало июня с перелетом, проживанием в отеле категории три звезды, с питанием "все включено", медстраховкой и трансфером начинаются от 60 тысяч рублей на двоих. За гостиницу-"четверку" придется отдать как минимум 63 тысячи рублей, а за пять звезд — от 88 тысяч рублей.
Уже сейчас летний отдых в Турции активно оплачивают жители и других стран — немцы, британцы.