https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771466692.html

Эксперты объяснили, почему этим летом в Турцию будет мало "горящих" туров

Эксперты объяснили, почему этим летом в Турцию будет мало "горящих" туров - РИА Новости, 07.02.2022

Эксперты объяснили, почему этим летом в Турцию будет мало "горящих" туров

Туроператоры рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции по акции раннего бронирования и предупредили, что горящих путевок будет мало, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:30

2022-02-07T15:30

2022-02-07T15:39

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости летнего отдыха в Турции по акции раннего бронирования и предупредили, что горящих путевок будет мало, сообщает АТОР.Эксперты довольны темпами: 70 процентов клиентов выбирают эту страну. За год отели в Турции подорожали в евро в среднем на десять процентов. Но действующие скидки, которые достигают 40 процентов, позволяют не замечать рост цен. Правда, в апреле стоимость путевок увеличится на 25, а кое-где и 50 процентов, предупреждают участники рынка.Предполагается, что к концу акции раннего бронирования все туроператоры вернутся к допандемийным объемам продаж путевок в Турцию или превзойдут их.Наибольшее количество бронирований приходится на май, июнь, первую половину июля. Самые популярные — отели категории четыре и пять звезд.Столь высокий интерес к направлению участники рынка объясняют несколькими факторами. Это близкое расположение курортов к России и короткий перелет, нестрогие правила въезда (страна принимает гостей вне зависимости от прививочного статуса), скидки на путевки и фактическая рассрочка от туроператоров.Лояльные условия оплаты минимизируют риски отдыхающих, если страну снова "закроют". Принцип такой: сейчас нужно внести от десяти до 25 процентов стоимость тура, остальное — за две недели до вылета. Кроме того, некоторые компании позволяют аннуляции и перебронирование без штрафов.Сейчас минимальные цены на десятидневные туры на начало июня с перелетом, проживанием в отеле категории три звезды, с питанием "все включено", медстраховкой и трансфером начинаются от 60 тысяч рублей на двоих. За гостиницу-"четверку" придется отдать как минимум 63 тысячи рублей, а за пять звезд — от 88 тысяч рублей.Уже сейчас летний отдых в Турции активно оплачивают жители и других стран — немцы, британцы.

https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771032921.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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