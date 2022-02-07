Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771395544.html
Турецкий политик призвал не допустить приход США на Черное море
Турецкий политик призвал не допустить приход США на Черное море - РИА Новости, 07.02.2022
Турецкий политик призвал не допустить приход США на Черное море
Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек считает, что приглашение США на Черное море будет иметь сложные последствия для региона, по его словам,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:20
2022-02-07T09:39
в мире
грузия
россия
чехия
турция
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759084355_0:1051:2048:2203_1920x0_80_0_0_654c239b956b624ea313d6581705a60a.jpg
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек считает, что приглашение США на Черное море будет иметь сложные последствия для региона, по его словам, необходимо не допустить этого."Расширение НАТО на Восток, на первый взгляд, является угрозой России, но в Турции существует понимание того, что здесь есть угрозы и для Анкары. Греция и Украина находятся у носа Турции, CША пичкают обе страны вооружением, самолетами для осуществления провокаций. Мы понимаем, что Украина, как и Греция, служит интересам Вашингтона. Приглашение США на Черное море будет иметь очень сложные последствия. Необходимо не допустить посторонних сил на Черном море" - сказал Перинчек РИА Новости.По его словам, угроза Турции исходит от США и НАТО.С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
https://ria.ru/20220120/ssha-1768682678.html
https://ria.ru/20220207/mogila-1771385769.html
грузия
россия
чехия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759084355_0:859:2048:2395_1920x0_80_0_0_8679377e974420d71dc1e038d5965eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, чехия, турция, сша, нато
08:20 07.02.2022 (обновлено: 09:39 07.02.2022)
 
Турецкий политик призвал не допустить приход США на Черное море

Генсек турецкой партии Vatan Перинчек призвал не допустить приход сил НАТО в Черное море

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек считает, что приглашение США на Черное море будет иметь сложные последствия для региона, по его словам, необходимо не допустить этого.
"Расширение НАТО на Восток, на первый взгляд, является угрозой России, но в Турции существует понимание того, что здесь есть угрозы и для Анкары. Греция и Украина находятся у носа Турции, CША пичкают обе страны вооружением, самолетами для осуществления провокаций. Мы понимаем, что Украина, как и Греция, служит интересам Вашингтона. Приглашение США на Черное море будет иметь очень сложные последствия. Необходимо не допустить посторонних сил на Черном море" - сказал Перинчек РИА Новости.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 10:41
США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16, пишут СМИ
По его словам, угроза Турции исходит от США и НАТО.
"Мы это говорим годами. Это США, которые поддерживают террористическую РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), которые оказывают поддержку FETÖ (так в Турции называют организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.)", - отметил политик.
С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
05:43
В Турции предупредили о "смертельных" последствиях визита Путина для НАТО
 
В миреГрузияРоссияЧехияТурцияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала