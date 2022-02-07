https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771395544.html

Турецкий политик призвал не допустить приход США на Черное море

Турецкий политик призвал не допустить приход США на Черное море - РИА Новости, 07.02.2022

Турецкий политик призвал не допустить приход США на Черное море

Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек считает, что приглашение США на Черное море будет иметь сложные последствия для региона, по его словам,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:20

2022-02-07T08:20

2022-02-07T09:39

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек считает, что приглашение США на Черное море будет иметь сложные последствия для региона, по его словам, необходимо не допустить этого."Расширение НАТО на Восток, на первый взгляд, является угрозой России, но в Турции существует понимание того, что здесь есть угрозы и для Анкары. Греция и Украина находятся у носа Турции, CША пичкают обе страны вооружением, самолетами для осуществления провокаций. Мы понимаем, что Украина, как и Греция, служит интересам Вашингтона. Приглашение США на Черное море будет иметь очень сложные последствия. Необходимо не допустить посторонних сил на Черном море" - сказал Перинчек РИА Новости.По его словам, угроза Турции исходит от США и НАТО.С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.

https://ria.ru/20220120/ssha-1768682678.html

https://ria.ru/20220207/mogila-1771385769.html

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в мире, грузия, россия, чехия, турция, сша, нато