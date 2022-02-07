08:20 07.02.2022 (обновлено: 09:39 07.02.2022)
Турецкий политик призвал не допустить приход США на Черное море
Генсек турецкой партии Vatan Перинчек призвал не допустить приход сил НАТО в Черное море
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море. Архивное фото
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек считает, что приглашение США на Черное море будет иметь сложные последствия для региона, по его словам, необходимо не допустить этого.
"Расширение НАТО на Восток, на первый взгляд, является угрозой России, но в Турции существует понимание того, что здесь есть угрозы и для Анкары. Греция и Украина находятся у носа Турции, CША пичкают обе страны вооружением, самолетами для осуществления провокаций. Мы понимаем, что Украина, как и Греция, служит интересам Вашингтона. Приглашение США на Черное море будет иметь очень сложные последствия. Необходимо не допустить посторонних сил на Черном море" - сказал Перинчек РИА Новости.
"Мы это говорим годами. Это США, которые поддерживают террористическую РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), которые оказывают поддержку FETÖ (так в Турции называют организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.)", - отметил политик.
С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.