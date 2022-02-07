https://ria.ru/20220207/trass-1771439893.html

МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию

МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию - РИА Новости, 07.02.2022

МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию

Возможность визита главы МИД Великобритании в Москву 10 февраля прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:46

2022-02-07T11:46

2022-02-07T11:46

лиз трасс

россия

великобритания

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Возможность визита главы МИД Великобритании в Москву 10 февраля прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава британского МИД Лиз Трасс отправится с визитом в РФ в четверг."Прорабатывается", - заявили агентству во внешнеполитическом ведомстве РФ, отвечая на вопрос о возможном визите главы МИД Великобритании.

https://ria.ru/20220207/ugroza-1771399810.html

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