https://ria.ru/20220207/trass-1771439893.html
МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию
МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию - РИА Новости, 07.02.2022
МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию
Возможность визита главы МИД Великобритании в Москву 10 февраля прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:46
2022-02-07T11:46
2022-02-07T11:46
лиз трасс
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великобритания
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Возможность визита главы МИД Великобритании в Москву 10 февраля прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава британского МИД Лиз Трасс отправится с визитом в РФ в четверг."Прорабатывается", - заявили агентству во внешнеполитическом ведомстве РФ, отвечая на вопрос о возможном визите главы МИД Великобритании.
https://ria.ru/20220207/ugroza-1771399810.html
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лиз трасс, россия, великобритания, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию
МИД России заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии Трасс в Москву