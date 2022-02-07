https://ria.ru/20220207/tranzit-1771528883.html
Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов
Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов - РИА Новости, 07.02.2022
Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов
Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров — рекордный уровень 2020 года, сообщил оператор газопровода Nord РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:54
2022-02-07T17:54
2022-02-07T18:05
северный поток
россия
в мире
европа
спг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров — рекордный уровень 2020 года, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG."Объём транспортировки газа по трубопроводу "Северный поток" составил в 2021 году 59,2 миллиарда кубометров. Загрузка газопровода была на рекордном уровне 2020 года", — говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771512673.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2286:1714_1920x0_80_0_0_fd7dcc4bd82b7b1e8d762412069da0d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, россия, в мире, европа, спг
17:54 07.02.2022 (обновлено: 18:05 07.02.2022)
Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов
Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов в 2021 году