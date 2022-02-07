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Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов

Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов - РИА Новости, 07.02.2022

Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов

Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров — рекордный уровень 2020 года, сообщил оператор газопровода Nord РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:54

2022-02-07T17:54

2022-02-07T18:05

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров — рекордный уровень 2020 года, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG."Объём транспортировки газа по трубопроводу "Северный поток" составил в 2021 году 59,2 миллиарда кубометров. Загрузка газопровода была на рекордном уровне 2020 года", — говорится в сообщении компании.

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северный поток, россия, в мире, европа, спг