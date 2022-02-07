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Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов
Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов - РИА Новости, 07.02.2022
Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов
Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров — рекордный уровень 2020 года, сообщил оператор газопровода Nord РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:54
2022-02-07T18:05
северный поток
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров — рекордный уровень 2020 года, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG."Объём транспортировки газа по трубопроводу "Северный поток" составил в 2021 году 59,2 миллиарда кубометров. Загрузка газопровода была на рекордном уровне 2020 года", — говорится в сообщении компании.
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северный поток, россия, в мире, европа, спг
17:54 07.02.2022 (обновлено: 18:05 07.02.2022)
 
Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов

Объем транзита газа по "Северному потоку" составил 59,2 миллиарда кубов в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров — рекордный уровень 2020 года, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
"Объём транспортировки газа по трубопроводу "Северный поток" составил в 2021 году 59,2 миллиарда кубометров. Загрузка газопровода была на рекордном уровне 2020 года", — говорится в сообщении компании.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
16:45
Берлин заявил, что рассматривает все санкции против "Северного потока — 2"
 
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