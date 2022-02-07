https://ria.ru/20220207/transport-1771489589.html

Москвичи смогут самостоятельно сообщить о "дорожной ловушке"

Москвичи смогут самостоятельно сообщить о "дорожной ловушке" - РИА Новости, 07.02.2022

Москвичи смогут самостоятельно сообщить о "дорожной ловушке"

Москвичи теперь смогут самостоятельно сообщать о "дорожных ловушках", говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:58

2022-02-07T14:58

2022-02-07T14:58

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москвичи теперь смогут самостоятельно сообщать о "дорожных ловушках", говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."Мы на системной основе выявляем участки улично-дорожной сети с двойным толкованием организации дорожного движения, так называемые "дорожные ловушки" ... Теперь сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в случае выявления подобных мест, ведомством вместе с дорожными службами вносятся корректировки в существующую схему организации дорожного движения, чтобы процесс передвижения был понятным для водителей.Добавляется, что организаторами проекта стали Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор"."Цель проекта – выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211226/moskva-1765846442.html

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общество, россия, онк, москва