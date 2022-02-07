https://ria.ru/20220207/transport-1771489589.html
Москвичи смогут самостоятельно сообщить о "дорожной ловушке"
Москвичи смогут самостоятельно сообщить о "дорожной ловушке" - РИА Новости, 07.02.2022
Москвичи смогут самостоятельно сообщить о "дорожной ловушке"
Москвичи теперь смогут самостоятельно сообщать о "дорожных ловушках", говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:58
2022-02-07T14:58
2022-02-07T14:58
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москвичи теперь смогут самостоятельно сообщать о "дорожных ловушках", говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."Мы на системной основе выявляем участки улично-дорожной сети с двойным толкованием организации дорожного движения, так называемые "дорожные ловушки" ... Теперь сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в случае выявления подобных мест, ведомством вместе с дорожными службами вносятся корректировки в существующую схему организации дорожного движения, чтобы процесс передвижения был понятным для водителей.Добавляется, что организаторами проекта стали Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор"."Цель проекта – выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211226/moskva-1765846442.html
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общество, россия, онк, москва
Москвичи смогут самостоятельно сообщить о "дорожной ловушке"
Москвичи смогут самостоятельно сообщить о "дорожной ловушке" с помощью специальной формы
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Москвичи теперь смогут самостоятельно сообщать о "дорожных ловушках", говорится в Telegram-канале
столичной Госавтоинспекции.
"Мы на системной основе выявляем участки улично-дорожной сети с двойным толкованием организации дорожного движения, так называемые "дорожные ловушки" ... Теперь сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы
. Все обращения будет рассматривать комиссия Общественной палаты РФ
по безопасности и взаимодействию с ОНК
с целью выявления мест, где водители массово нарушают правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае выявления подобных мест, ведомством вместе с дорожными службами вносятся корректировки в существующую схему организации дорожного движения, чтобы процесс передвижения был понятным для водителей.
Добавляется, что организаторами проекта стали Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор".
"Цель проекта – выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", - добавляется в сообщении.