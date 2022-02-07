https://ria.ru/20220207/tramp-1771503428.html

Из имения Трампа изъяли "любовные" письма Ким Чен Ына, сообщили СМИ

Из имения Трампа изъяли "любовные" письма Ким Чен Ына, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2022

Из имения Трампа изъяли "любовные" письма Ким Чен Ына, сообщили СМИ

Сотрудники американского Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента Дональда Трампа во Флориде несколько ящиков... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:06

2022-02-07T16:06

2022-02-07T16:06

в мире

ким чен ын

барак обама

ричард никсон

дональд трамп

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники американского Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента Дональда Трампа во Флориде несколько ящиков переписки, включающей письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.По данным издания, документы из Белого дома в свое имение вывез Трамп.Архивисты изъяли их из имения Мар-а-Лаго в рамках Закона о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Этот закон был принят в 1978 году после Уотергейтского скандала, разразившегося при президенте Ричарде Никсоне в 1974 году.Помимо писем Ким Чен Ына, которые сам Трамп однажды описал как "любовные", изъятая переписка включает послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику, отмечает газета.Опрошенные изданием эксперты оценили перспективу привлечения Трампа к судебной ответственности ввиду нарушения закона о хранении президентской документации как маловероятную.Один из бывших сотрудников Белого дома исключил наличие злого умысла в действиях экс-президента. По его словам, перевозка архива в личное имение отражает привычку Трампа следить за сопровождением сделок, которую он приобрел во время карьеры бизнесмена.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/tramp-1771167293.html

https://ria.ru/20220201/pozhertvovaniya-1770406743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ким чен ын, барак обама, ричард никсон, дональд трамп