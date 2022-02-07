Из имения Трампа изъяли "любовные" письма Ким Чен Ына, сообщили СМИ
Washington Post: архивисты изъяли из имения Трампа переписку с Ким Чен Ыном
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники американского Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента Дональда Трампа во Флориде несколько ящиков переписки, включающей письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, документы из Белого дома в свое имение вывез Трамп.
Архивисты изъяли их из имения Мар-а-Лаго в рамках Закона о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Этот закон был принят в 1978 году после Уотергейтского скандала, разразившегося при президенте Ричарде Никсоне в 1974 году.
Помимо писем Ким Чен Ына, которые сам Трамп однажды описал как "любовные", изъятая переписка включает послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику, отмечает газета.
Опрошенные изданием эксперты оценили перспективу привлечения Трампа к судебной ответственности ввиду нарушения закона о хранении президентской документации как маловероятную.
Один из бывших сотрудников Белого дома исключил наличие злого умысла в действиях экс-президента. По его словам, перевозка архива в личное имение отражает привычку Трампа следить за сопровождением сделок, которую он приобрел во время карьеры бизнесмена.