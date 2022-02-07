https://ria.ru/20220207/tochka-1771509524.html

В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста"

В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста" - РИА Новости, 07.02.2022

В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста"

До конца 2024 года в Липецкой области будут созданы 93 центра образования "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:42

2022-02-07T16:42

2022-02-07T16:41

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 фев - РИА Новости. До конца 2024 года в Липецкой области будут созданы 93 центра образования "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Первые такие центры открылись в сельских школах Липецкой области в рамках национального проекта "Образование" в сентябре 2019 года. Сегодня они действуют в 93 школах региона.Артамонов отметил, что благодаря современным цифровым лабораториям, оборудованным в этих центрах, школьники углубленно изучают химию, физику, биологию, получают новейшие знания по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а после уроков посещают дополнительные занятия и кружки.

https://ria.ru/20220201/it-ploschadki-1770423287.html

липецкая область

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липецкая область, общество, игорь артамонов