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Липецкая область
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В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста"
В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста" - РИА Новости, 07.02.2022
В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста"
До конца 2024 года в Липецкой области будут созданы 93 центра образования "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:42
2022-02-07T16:41
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 фев - РИА Новости. До конца 2024 года в Липецкой области будут созданы 93 центра образования "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Первые такие центры открылись в сельских школах Липецкой области в рамках национального проекта "Образование" в сентябре 2019 года. Сегодня они действуют в 93 школах региона.Артамонов отметил, что благодаря современным цифровым лабораториям, оборудованным в этих центрах, школьники углубленно изучают химию, физику, биологию, получают новейшие знания по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а после уроков посещают дополнительные занятия и кружки.
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липецкая область, общество, игорь артамонов
16:42 07.02.2022
 

В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста"

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВ Липецкой области откроются более 90 "Точек роста"
В Липецкой области откроются более 90 Точек роста - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 фев - РИА Новости. До конца 2024 года в Липецкой области будут созданы 93 центра образования "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Первые такие центры открылись в сельских школах Липецкой области в рамках национального проекта "Образование" в сентябре 2019 года. Сегодня они действуют в 93 школах региона.
Артамонов отметил, что благодаря современным цифровым лабораториям, оборудованным в этих центрах, школьники углубленно изучают химию, физику, биологию, получают новейшие знания по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а после уроков посещают дополнительные занятия и кружки.
"Точки роста" дают доступ к современному образованию. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами", – сказал Артамонов.
Ученики школы во время занятия на базе цифровой площадки дополнительного образования IT-bit - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 09:57Липецкая область
В липецких сельских школах создадут IT-площадки
 
Липецкая областьЛипецкая областьОбществоИгорь Артамонов
 
 
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