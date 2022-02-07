https://ria.ru/20220207/tigr-1771441378.html

Двоих жителей Приморья заподозрили в продаже по частям амурского тигра

Двоих жителей Приморья заподозрили в продаже по частям амурского тигра - РИА Новости, 07.02.2022

Двоих жителей Приморья заподозрили в продаже по частям амурского тигра

Полиция задержала двух жителей Приморья, которые продали за 250 тысяч рублей части краснокнижного амурского тигра, возбуждено дело, сообщает региональное СУСК... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:49

2022-02-07T11:49

2022-02-07T11:49

происшествия

россия

приморский край

амурские тигры

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Приморья, которые продали за 250 тысяч рублей части краснокнижного амурского тигра, возбуждено дело, сообщает региональное СУСК РФ."По версии следствия, 6 февраля 2022 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории села Новокрещенка Красноармейского района, произвели сбыт частей особи подвида амурский тигр, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, за 250 тысяч рублей. После совершенного преступления фигуранты были задержаны сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору".Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20220107/tigrenok-1766842655.html

https://ria.ru/20220131/tigr-1770322880.html

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происшествия, россия, приморский край, амурские тигры, следственный комитет россии (ск рф)