https://ria.ru/20220207/testy-1771388722.html

Врач оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19

Врач оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022

Врач оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19

Экспресс-тесты на коронавирус в настоящее время стали точнее, чем в начале пандемии, однако их точность все равно около 80%, при этом более дорогие тест-системы РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T06:57

2022-02-07T06:57

2022-02-07T06:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

андрей поздняков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экспресс-тесты на коронавирус в настоящее время стали точнее, чем в начале пандемии, однако их точность все равно около 80%, при этом более дорогие тест-системы с большей вероятностью дадут верный результат, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков."По сравнению с тем, какими были экспресс-тесты в момент своего появления, они стали более точными. Их заявленная эффективность в среднем составляет 70-80%, в зависимости от тест-системы",- добавил врач.Инфекционист отметил, что "существует проблема отрицательной предсказательной ценности". "Если мы видим клиническую симптоматику, похожую на коронавирус, и получаем отрицательный результат, то существует вероятность, что он может быть недостоверен. Вместе с тем, положительному результату в таком случае можно доверять", - пояснил специалист.Он напомнил, что "у экспресс-теста нижняя граница чувствительности гораздо выше, чем у ПЦР-теста, то есть при малой концентрации вируса в пробе антигенный тест её просто не заметит из-за довольно низкой чувствительности". "В этом отношении ПЦР-тест гораздо более точен. Кроме того, результат экспресс-теста не является документальным подтверждением отсутствия заболевания", - уточнил Поздняков.Врач рассказал, что "если после контакта с коронавирусом прошло уже больше недели и симптомов нет, тогда скорее всего отрицательному результату теста на антиген можно верить". При этом не имеет смысла покупать несколько экспресс-тестов, чтобы перепроверить результат, как раз из-за низкого уровня чувствительности этих тестов."Лучше купить один тест, но внимательно изучить инструкцию, понять, как правильно брать биоматериал и что является биоматериалом для конкретного купленного экспресс-теста. Неверно взятый мазок или неправильно собранная слюна могут дать ложноотрицательный результат. Если у человека есть симптомы COVID-19, был контакт с инфицированным, если он не вакцинирован или входит в группу риска тяжелого течения заболевания, но при этом получает отрицательный результат экспресс-теста, то лучше дополнительно сдать ПЦР-тест. Иначе человек может не знать о текущем заболевании COVID-19 и не получить помощь вовремя", - заключил кандидат медицинских наук.

https://ria.ru/20220205/ptsr-1771239893.html

https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771328881.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, андрей поздняков