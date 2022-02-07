https://ria.ru/20220207/telegram-1771449885.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 07.02.2022

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:20

2022-02-07T12:20

2022-02-07T12:20

общество

украина

белоруссия

россия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 11.55 мск было зафиксировано 186 жалоб: 41% пользователей жалуется на неполадки в работе приложения, 32% - на проблемы с подключением к серверу, еще 27% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Германии и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220204/vk-1771163787.html

украина

белоруссия

россия

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2022

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общество, украина, белоруссия, россия, telegram (приложение)