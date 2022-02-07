https://ria.ru/20220207/telegram-1771449885.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 07.02.2022
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:20
2022-02-07T12:20
2022-02-07T12:20
общество
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белоруссия
россия
telegram (приложение)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 11.55 мск было зафиксировано 186 жалоб: 41% пользователей жалуется на неполадки в работе приложения, 32% - на проблемы с подключением к серверу, еще 27% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Германии и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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общество, украина, белоруссия, россия, telegram (приложение)
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщили о сбоях в его работе