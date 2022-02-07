Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/talisman-1771380692.html
В Новосибирске остановили голосование за новогодний талисман из-за "фарса"
В Новосибирске остановили голосование за новогодний талисман из-за "фарса" - РИА Новости, 07.02.2022
В Новосибирске остановили голосование за новогодний талисман из-за "фарса"
Власти Новосибирска по просьбе местного зоопарка остановили обернувшееся скандалом голосование за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T01:15
2022-02-07T01:15
общество
илья варламов
россия
новосибирск
новосибирский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769502622_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_b6c0abe58d68eef2d8b063afecc4ea33.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Власти Новосибирска по просьбе местного зоопарка остановили обернувшееся скандалом голосование за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в сторис в Instagram.Ранее Новосибирский зоопарк предложил мэрии выбрать из своих животных талисман новогодней столицы России. Власти организовали голосование на сайте горадминистрации, вывесив пять кандидатов. Увидев в списке орангутана Бату, горожане стали активно голосовать за него, свою лепту в ажиотаж внес и известный блогер Илья Варламов, который объявил обезьяну "кандидатом от народа". Когда в голосовании внезапно появлялись новые лидеры, это вызывало возмущение в соцсетях и предположения о "накрутках".В заявлении зоопарка, размещенном на его официальном сайте в воскресенье, говорится, что "животные стали участниками фарса, который организовали люди", и поэтому зоопарк попросил мэрию остановить голосование."Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска - ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений", - говорится в заявлении.Новосибирский зоопарк пишет, что не заинтересован в таком внимании к своим питомцам, создании оскорбительных мемов, поэтому и попросил остановить опрос и не учитывать его результаты.В зоопарке добавили, что его двери всегда открыты для посетителей "разных политических взглядов". В голосовании кроме орангутана Бату участвовали манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка.
https://ria.ru/20190516/1553542443.html
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769502622_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01087bc1e2a757eeec8ff223c988eb75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, илья варламов, россия, новосибирск, новосибирский зоопарк
01:15 07.02.2022
 
В Новосибирске остановили голосование за новогодний талисман из-за "фарса"

Власти Новосибирска остановили голосование за новогодний талисман по просьбе зоопарка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид Новосибирска
Вид Новосибирска - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид Новосибирска. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Власти Новосибирска по просьбе местного зоопарка остановили обернувшееся скандалом голосование за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в сторис в Instagram.
Ранее Новосибирский зоопарк предложил мэрии выбрать из своих животных талисман новогодней столицы России. Власти организовали голосование на сайте горадминистрации, вывесив пять кандидатов. Увидев в списке орангутана Бату, горожане стали активно голосовать за него, свою лепту в ажиотаж внес и известный блогер Илья Варламов, который объявил обезьяну "кандидатом от народа". Когда в голосовании внезапно появлялись новые лидеры, это вызывало возмущение в соцсетях и предположения о "накрутках".
"Дорогие друзья! По просьбе зоопарка мы приняли решение остановить опрос. Все комментарии завтра", - написала вице-мэр.
В заявлении зоопарка, размещенном на его официальном сайте в воскресенье, говорится, что "животные стали участниками фарса, который организовали люди", и поэтому зоопарк попросил мэрию остановить голосование.
"Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска - ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений", - говорится в заявлении.
Новосибирский зоопарк пишет, что не заинтересован в таком внимании к своим питомцам, создании оскорбительных мемов, поэтому и попросил остановить опрос и не учитывать его результаты.
В зоопарке добавили, что его двери всегда открыты для посетителей "разных политических взглядов". В голосовании кроме орангутана Бату участвовали манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
16 мая 2019, 14:00Культура
Group-IB заявила о накрутке голосов при голосовании в шоу "Голос. Дети"
 
ОбществоИлья ВарламовРоссияНовосибирскНовосибирский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала