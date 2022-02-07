https://ria.ru/20220207/talisman-1771380692.html

В Новосибирске остановили голосование за новогодний талисман из-за "фарса"

В Новосибирске остановили голосование за новогодний талисман из-за "фарса" - РИА Новости, 07.02.2022

В Новосибирске остановили голосование за новогодний талисман из-за "фарса"

Власти Новосибирска по просьбе местного зоопарка остановили обернувшееся скандалом голосование за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T01:15

2022-02-07T01:15

2022-02-07T01:15

общество

илья варламов

россия

новосибирск

новосибирский зоопарк

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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Власти Новосибирска по просьбе местного зоопарка остановили обернувшееся скандалом голосование за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в сторис в Instagram.Ранее Новосибирский зоопарк предложил мэрии выбрать из своих животных талисман новогодней столицы России. Власти организовали голосование на сайте горадминистрации, вывесив пять кандидатов. Увидев в списке орангутана Бату, горожане стали активно голосовать за него, свою лепту в ажиотаж внес и известный блогер Илья Варламов, который объявил обезьяну "кандидатом от народа". Когда в голосовании внезапно появлялись новые лидеры, это вызывало возмущение в соцсетях и предположения о "накрутках".В заявлении зоопарка, размещенном на его официальном сайте в воскресенье, говорится, что "животные стали участниками фарса, который организовали люди", и поэтому зоопарк попросил мэрию остановить голосование."Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска - ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений", - говорится в заявлении.Новосибирский зоопарк пишет, что не заинтересован в таком внимании к своим питомцам, создании оскорбительных мемов, поэтому и попросил остановить опрос и не учитывать его результаты.В зоопарке добавили, что его двери всегда открыты для посетителей "разных политических взглядов". В голосовании кроме орангутана Бату участвовали манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка.

https://ria.ru/20190516/1553542443.html

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общество, илья варламов, россия, новосибирск, новосибирский зоопарк