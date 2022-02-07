В Новосибирске остановили голосование за новогодний талисман из-за "фарса"
Власти Новосибирска остановили голосование за новогодний талисман по просьбе зоопарка
Вид Новосибирска. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Власти Новосибирска по просьбе местного зоопарка остановили обернувшееся скандалом голосование за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в сторис в Instagram.
Ранее Новосибирский зоопарк предложил мэрии выбрать из своих животных талисман новогодней столицы России. Власти организовали голосование на сайте горадминистрации, вывесив пять кандидатов. Увидев в списке орангутана Бату, горожане стали активно голосовать за него, свою лепту в ажиотаж внес и известный блогер Илья Варламов, который объявил обезьяну "кандидатом от народа". Когда в голосовании внезапно появлялись новые лидеры, это вызывало возмущение в соцсетях и предположения о "накрутках".
"Дорогие друзья! По просьбе зоопарка мы приняли решение остановить опрос. Все комментарии завтра", - написала вице-мэр.
В заявлении зоопарка, размещенном на его официальном сайте в воскресенье, говорится, что "животные стали участниками фарса, который организовали люди", и поэтому зоопарк попросил мэрию остановить голосование.
"Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска - ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений", - говорится в заявлении.
Новосибирский зоопарк пишет, что не заинтересован в таком внимании к своим питомцам, создании оскорбительных мемов, поэтому и попросил остановить опрос и не учитывать его результаты.
В зоопарке добавили, что его двери всегда открыты для посетителей "разных политических взглядов". В голосовании кроме орангутана Бату участвовали манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян, белый медвежонок Шилка.