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Проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан, заявил Ульянов

Проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.02.2022

Проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан, заявил Ульянов

Проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:10

2022-02-07T22:10

2022-02-07T22:43

в мире

дональд трамп

михаил ульянов

нед прайс

франция

тегеран (город)

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Там есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе. Она довольно объемная, более 20 страниц убористого текста. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки", — сказал он в интервью изданию "Коммерсант".По его словам, Россия стремится к тому, чтобы завершить переговоры в этом месяце."Это будет политический документ, в котором будут зафиксированы конкретные шаги по возвращению к первоначальному СВПД. Политическая часть и приложения. Документ затрагивает вопросы отмены санкций США, а также шаги в ядерной области, которые предстоит предпринять Ирану, и, наконец, порядок осуществления этих договоренностей", — рассказал дипломат.Как отметил Ульянов, после окончательного согласования начнется период подготовки к выполнению соглашения, который займет один-два месяца."После этого наступит день, когда мы наконец увидим СВПД в действии в том виде, в котором он был согласован в 2015 году. Но это только приблизительная схема, над которой еще предстоит поработать", — сказал он.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, диалог проходит успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении ограничений. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

https://ria.ru/20220207/svpd-1771421894.html

https://ria.ru/20200106/1563137861.html

https://ria.ru/20220206/iran-1771321879.html

франция

тегеран (город)

россия

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в мире, дональд трамп, михаил ульянов, нед прайс, франция, тегеран (город), россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), приостановка ираном участия в ядерной сделке, выход сша из ядерной сделки по ирану