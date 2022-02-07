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Проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан, заявил Ульянов
Проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.02.2022
Проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан, заявил Ульянов
Проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:10
2022-02-07T22:43
в мире
дональд трамп
михаил ульянов
нед прайс
франция
тегеран (город)
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Там есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе. Она довольно объемная, более 20 страниц убористого текста. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки", — сказал он в интервью изданию "Коммерсант".По его словам, Россия стремится к тому, чтобы завершить переговоры в этом месяце."Это будет политический документ, в котором будут зафиксированы конкретные шаги по возвращению к первоначальному СВПД. Политическая часть и приложения. Документ затрагивает вопросы отмены санкций США, а также шаги в ядерной области, которые предстоит предпринять Ирану, и, наконец, порядок осуществления этих договоренностей", — рассказал дипломат.Как отметил Ульянов, после окончательного согласования начнется период подготовки к выполнению соглашения, который займет один-два месяца."После этого наступит день, когда мы наконец увидим СВПД в действии в том виде, в котором он был согласован в 2015 году. Но это только приблизительная схема, над которой еще предстоит поработать", — сказал он.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, диалог проходит успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении ограничений. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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в мире, дональд трамп, михаил ульянов, нед прайс, франция, тегеран (город), россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), приостановка ираном участия в ядерной сделке, выход сша из ядерной сделки по ирану
22:10 07.02.2022 (обновлено: 22:43 07.02.2022)
 
Проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан, заявил Ульянов

Постпред России в Вене Ульянов: проект итогового документа по восстановлению СВПД сверстан

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Там есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе. Она довольно объемная, более 20 страниц убористого текста. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки", — сказал он в интервью изданию "Коммерсант".
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По его словам, Россия стремится к тому, чтобы завершить переговоры в этом месяце.
"Это будет политический документ, в котором будут зафиксированы конкретные шаги по возвращению к первоначальному СВПД. Политическая часть и приложения. Документ затрагивает вопросы отмены санкций США, а также шаги в ядерной области, которые предстоит предпринять Ирану, и, наконец, порядок осуществления этих договоренностей", — рассказал дипломат.
Как отметил Ульянов, после окончательного согласования начнется период подготовки к выполнению соглашения, который займет один-два месяца.
"После этого наступит день, когда мы наконец увидим СВПД в действии в том виде, в котором он был согласован в 2015 году. Но это только приблизительная схема, над которой еще предстоит поработать", — сказал он.
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В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, диалог проходит успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении ограничений. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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В миреДональд ТрампМихаил УльяновНед ПрайсФранцияТегеран (город)РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по Ирану
 
 
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