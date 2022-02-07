https://ria.ru/20220207/svpd-1771421894.html

В МИД прокомментировали утверждения о создании СВПД+ на переговорах в Вене

В МИД прокомментировали утверждения о создании СВПД+ на переговорах в Вене - РИА Новости, 07.02.2022

В МИД прокомментировали утверждения о создании СВПД+ на переговорах в Вене

На переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном не идёт речи о проработке договорённости по типу СВПД+ (Совместный всеобъемлющий план по иранской ядерной... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:42

2022-02-07T10:42

2022-02-07T10:42

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир ермаков

иран

политика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном не идёт речи о проработке договорённости по типу СВПД+ (Совместный всеобъемлющий план по иранской ядерной программе) или о новой сделке на замену, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Стоит отметить, что целью продолжающихся переговоров в венском формате, в которых участвуют Россия, Китай, Иран, европейские партнёры, а также представители США, было и остаётся полное восстановление реализации СВПД на тех условиях и в тех параметрах, которые были согласованы в 2015 году и закреплены в резолюции СБ ООН 2231. Никаких отклонений от этой линии быть не должно", - сказал Ермаков."Речь не идёт ни о договорённостях по типу "СВПД плюс", ни о новых сделках на замену прежним решениям, ни о страховочных сценариях на тот случай, если многосторонние усилия по реанимированию плана действий не дадут результата", - добавил высокопоставленный дипломат.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. Восьмой раунд стартовал 27 декабря, 28 января переговорщики взяли паузу, чтобы проконсультироваться со столицами. Ожидается, что переговоры будут возобновлены на этой неделе. На этом фоне госдеп сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что, если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.

https://ria.ru/20220206/iran-1771321879.html

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, иран, политика