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В МИД отметили прогресс на переговорах по ядерной сделке с Ираном в Вене
В МИД отметили прогресс на переговорах по ядерной сделке с Ираном в Вене - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД отметили прогресс на переговорах по ядерной сделке с Ираном в Вене
На переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть подвижки, стороны не готовят "страховочных" РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:21
2022-02-07T10:21
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
иран
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть подвижки, стороны не готовят "страховочных" сценариев на случай провала, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Принципиально важно, что участники венского процесса объединены общей целью и сосредоточенно работают на позитивный результат. Подвижки есть, несмотря на информационные атаки разномастных противников "ядерной сделки" и волнение в СМИ", - сказал Ермаков. По его словам, цель переговоров в Вене - полное восстановление СВПД на тех условиях и в тех параметрах, которые были согласованы в 2015 году, и "речи не идёт о страховочных сценариях на тот случай, если многосторонние усилия по реанимированию плана действий не дадут результата"."Здравые силы в мире отдают себе отчёт в том, что СВПД не имеет разумной альтернативы, а грубые ошибки и нарушения резолюции СБ ООН 2231, допущенные прежней администрацией США, должны быть исправлены. Это создаст условия для "разморозки" Ираном своих добровольных обязательств, приостановленных в ответ на подрывные действия Вашингтона", - добавил дипломат.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. Восьмой раунд стартовал 27 декабря, 28 января переговорщики взяли паузу, чтобы проконсультироваться со столицами. Ожидается, что переговоры будут возобновлены на этой неделе. На этом фоне госдеп сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что, если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.
https://ria.ru/20220206/iran-1771321879.html
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в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:21 07.02.2022
 
В МИД отметили прогресс на переговорах по ядерной сделке с Ираном в Вене

Глава департамента МИД Ермаков: на переговорах по восстановлению СВПД есть подвижки

© Фото : @Mikhail Ulyanov/TwitterВстреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : @Mikhail Ulyanov/Twitter
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть подвижки, стороны не готовят "страховочных" сценариев на случай провала, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Принципиально важно, что участники венского процесса объединены общей целью и сосредоточенно работают на позитивный результат. Подвижки есть, несмотря на информационные атаки разномастных противников "ядерной сделки" и волнение в СМИ", - сказал Ермаков. По его словам, цель переговоров в Вене - полное восстановление СВПД на тех условиях и в тех параметрах, которые были согласованы в 2015 году, и "речи не идёт о страховочных сценариях на тот случай, если многосторонние усилия по реанимированию плана действий не дадут результата".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 13:15
Политолог предложил вариант решения проблемы восстановления СВПД
"Здравые силы в мире отдают себе отчёт в том, что СВПД не имеет разумной альтернативы, а грубые ошибки и нарушения резолюции СБ ООН 2231, допущенные прежней администрацией США, должны быть исправлены. Это создаст условия для "разморозки" Ираном своих добровольных обязательств, приостановленных в ответ на подрывные действия Вашингтона", - добавил дипломат.
В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. Восьмой раунд стартовал 27 декабря, 28 января переговорщики взяли паузу, чтобы проконсультироваться со столицами. Ожидается, что переговоры будут возобновлены на этой неделе. На этом фоне госдеп сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.
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Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что, если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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США восстановили исключения из санкций против Ирана
 
В миреСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИранСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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