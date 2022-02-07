https://ria.ru/20220207/sudya-1771506832.html

На новосибирскую судью, незаконно помогавшую искать собаку, заведут дело

На новосибирскую судью, незаконно помогавшую искать собаку, заведут дело - РИА Новости, 07.02.2022

На новосибирскую судью, незаконно помогавшую искать собаку, заведут дело

Высшая квалифколлегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против новосибирской судьи, которая незаконно помогла коллеге в поисках пропавшей... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:20

2022-02-07T16:20

2022-02-07T16:20

происшествия

новосибирская область

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Высшая квалифколлегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против новосибирской судьи, которая незаконно помогла коллеге в поисках пропавшей собаки, сообщили РИА Новости в ВККС.По данным следствия, тогда еще действующая мировая судья из Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) наняла частного детектива, чтобы он нашел ее пропавшую собаку. Чтобы помочь ему, она изготовила несколько судебных постановлений, по которым сотовый оператор выдал ей данные о телефонных соединениях нескольких абонентов. ВККС разрешила возбудить против нее уголовное дело.Однако в ходе следствия выяснилось, что для изготовления постановлений она обратилась к подруге - тогда еще мировой судье Тамаре Кошлак. Впоследствии та заняла должность председателя Купинского суда Новосибирской области, а затем ушла в отставку.Теперь следователи попросили разрешения возбудить дело против Кошлак по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Против Лисиной возбуждено дело о превышении полномочий и нарушении тайны переписки.Как сообщали местные СМИ, Лисина считала, что ее породистую собаку в 2013 году украли, частному детективу она передала детализацию телефонных разговоров пяти человек, которых подозревала в краже; пса так и не нашли.

https://ria.ru/20220131/bastrykin-1770302173.html

https://ria.ru/20220129/delo-1770128906.html

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происшествия, новосибирская область, россия