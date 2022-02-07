Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/sudya-1771506832.html
На новосибирскую судью, незаконно помогавшую искать собаку, заведут дело
На новосибирскую судью, незаконно помогавшую искать собаку, заведут дело - РИА Новости, 07.02.2022
На новосибирскую судью, незаконно помогавшую искать собаку, заведут дело
Высшая квалифколлегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против новосибирской судьи, которая незаконно помогла коллеге в поисках пропавшей... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:20
2022-02-07T16:20
происшествия
новосибирская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:64:2816:1648_1920x0_80_0_0_8c7a011a8dbdcd502a0fd7e8b4f062fa.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Высшая квалифколлегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против новосибирской судьи, которая незаконно помогла коллеге в поисках пропавшей собаки, сообщили РИА Новости в ВККС.По данным следствия, тогда еще действующая мировая судья из Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) наняла частного детектива, чтобы он нашел ее пропавшую собаку. Чтобы помочь ему, она изготовила несколько судебных постановлений, по которым сотовый оператор выдал ей данные о телефонных соединениях нескольких абонентов. ВККС разрешила возбудить против нее уголовное дело.Однако в ходе следствия выяснилось, что для изготовления постановлений она обратилась к подруге - тогда еще мировой судье Тамаре Кошлак. Впоследствии та заняла должность председателя Купинского суда Новосибирской области, а затем ушла в отставку.Теперь следователи попросили разрешения возбудить дело против Кошлак по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Против Лисиной возбуждено дело о превышении полномочий и нарушении тайны переписки.Как сообщали местные СМИ, Лисина считала, что ее породистую собаку в 2013 году украли, частному детективу она передала детализацию телефонных разговоров пяти человек, которых подозревала в краже; пса так и не нашли.
https://ria.ru/20220131/bastrykin-1770302173.html
https://ria.ru/20220129/delo-1770128906.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9af7b528db48ed2f9d285830ce811a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия
16:20 07.02.2022
 
На новосибирскую судью, незаконно помогавшую искать собаку, заведут дело

На новосибирскую судью, которая незаконно помогла искать коллеге собаку, заведут дело

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Высшая квалифколлегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против новосибирской судьи, которая незаконно помогла коллеге в поисках пропавшей собаки, сообщили РИА Новости в ВККС.
По данным следствия, тогда еще действующая мировая судья из Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) наняла частного детектива, чтобы он нашел ее пропавшую собаку. Чтобы помочь ему, она изготовила несколько судебных постановлений, по которым сотовый оператор выдал ей данные о телефонных соединениях нескольких абонентов. ВККС разрешила возбудить против нее уголовное дело.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 13:40
Бастрыкин хочет возбудить дела против шестерых судей
Однако в ходе следствия выяснилось, что для изготовления постановлений она обратилась к подруге - тогда еще мировой судье Тамаре Кошлак. Впоследствии та заняла должность председателя Купинского суда Новосибирской области, а затем ушла в отставку.
Теперь следователи попросили разрешения возбудить дело против Кошлак по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"ВККС удовлетворила представление СК о даче разрешения на возбуждение уголовного дела", - сказали в квалифколлегии.
Против Лисиной возбуждено дело о превышении полномочий и нарушении тайны переписки.
Как сообщали местные СМИ, Лисина считала, что ее породистую собаку в 2013 году украли, частному детективу она передала детализацию телефонных разговоров пяти человек, которых подозревала в краже; пса так и не нашли.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 14:59
В Тамбове начальника полиции аэропорта заподозрили в превышении полномочий
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала