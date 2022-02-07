https://ria.ru/20220207/stabilnost-1771423740.html

МИД рассказал, от чего зависит диалог с США по стратегической стабильности

МИД рассказал, от чего зависит диалог с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 07.02.2022

МИД рассказал, от чего зависит диалог с США по стратегической стабильности

Москва намерена добиваться от США обсуждения гарантий безопасности в комплексе, без выдергивания Вашингтоном опций на свой вкус, подчеркивает, что от успеха в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:48

2022-02-07T10:48

2022-02-07T10:54

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

россия

восточная европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва намерена добиваться от США обсуждения гарантий безопасности в комплексе, без выдергивания Вашингтоном опций на свой вкус, подчеркивает, что от успеха в этой области зависят и перспективы диалога по стратегической стабильности, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. При этом США, комментируя переговоры с РФ, называют их встречами в рамках стратегического диалога.Комментируя такую разницу в подходах, Ермаков отметил, что Москва будет "добиваться от Вашингтона обсуждения российских инициатив в комплексе, не допуская вычленения из предложенного нами "пакета" каких-то отдельных сюжетов или опций по своему вкусу". Он добавил, что насущность обсуждения темы гарантий безопасности "подвинула" на второй план несколько тем "стратегической повестки дня"."Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто", - констатировал дипломат.Говоря о функционировании двух рабочих групп в рамках стратегического диалога, Ермаков добавил, что по мере развития событий, "если возникнет такая необходимость, стороны вполне могут договориться о каком-то "переформатировании", включая создание новых рабочих групп".

сша

россия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, восточная европа, нато