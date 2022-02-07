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США ввели экспортные ограничения против 33 китайских компаний
США ввели экспортные ограничения против 33 китайских компаний - РИА Новости, 07.02.2022
США ввели экспортные ограничения против 33 китайских компаний
Министерство торговли США объявило в понедельник, что вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:39
2022-02-07T18:09
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Министерство торговли США объявило в понедельник, что вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний.Они добавлены в "неподтвержденный список", лишаясь возможности получать американские товары, подпадающие под процедуры экспортного контроля, методом лицензионных исключений. Экспортеры в свою очередь обязаны представлять исчерпывающую документацию в отношении сделок с фигурантами списка и получать от них особые декларации перед поставками.Такие выборочные проверки обычно проводятся, чтобы убедиться, что экспортируемый товар был использован согласно целям, заявленным покупателем. Внесение компаний в "неподтвержденный список" имеет менее серьезные последствия, чем многие другие рестрикции, которые есть в распоряжении министерства торговли, и не блокирует им возможность вести торговлю с США.
https://ria.ru/20220204/kitay-1771167461.html
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в мире, китай, сша
17:39 07.02.2022 (обновлено: 18:09 07.02.2022)
 
США ввели экспортные ограничения против 33 китайских компаний

Минторг США ввел экспортные ограничения против 33 китайских компаний

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Министерство торговли США объявило в понедельник, что вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний.
Они добавлены в "неподтвержденный список", лишаясь возможности получать американские товары, подпадающие под процедуры экспортного контроля, методом лицензионных исключений. Экспортеры в свою очередь обязаны представлять исчерпывающую документацию в отношении сделок с фигурантами списка и получать от них особые декларации перед поставками.
"Тридцать три юридических лица были добавлены в неподтвержденный список на том основании, что Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли) не смогло верифицировать их добросовестный статус из-за невозможности удовлетворительного завершения проверки конечного использования по причинам вне контроля правительства США", - говорится в уведомлении министерства торговли.
Такие выборочные проверки обычно проводятся, чтобы убедиться, что экспортируемый товар был использован согласно целям, заявленным покупателем. Внесение компаний в "неподтвержденный список" имеет менее серьезные последствия, чем многие другие рестрикции, которые есть в распоряжении министерства торговли, и не блокирует им возможность вести торговлю с США.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 21:18
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