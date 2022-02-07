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США ввели экспортные ограничения против 33 китайских компаний

США ввели экспортные ограничения против 33 китайских компаний - РИА Новости, 07.02.2022

США ввели экспортные ограничения против 33 китайских компаний

Министерство торговли США объявило в понедельник, что вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:39

2022-02-07T17:39

2022-02-07T18:09

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китай

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Министерство торговли США объявило в понедельник, что вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний.Они добавлены в "неподтвержденный список", лишаясь возможности получать американские товары, подпадающие под процедуры экспортного контроля, методом лицензионных исключений. Экспортеры в свою очередь обязаны представлять исчерпывающую документацию в отношении сделок с фигурантами списка и получать от них особые декларации перед поставками.Такие выборочные проверки обычно проводятся, чтобы убедиться, что экспортируемый товар был использован согласно целям, заявленным покупателем. Внесение компаний в "неподтвержденный список" имеет менее серьезные последствия, чем многие другие рестрикции, которые есть в распоряжении министерства торговли, и не блокирует им возможность вести торговлю с США.

https://ria.ru/20220204/kitay-1771167461.html

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в мире, китай, сша