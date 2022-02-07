https://ria.ru/20220207/ssha-1771425605.html

В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США

В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США - РИА Новости, 07.02.2022

В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США

Понимания о графике новых встреч в рамках стратегического диалога с США на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:55

2022-02-07T10:55

2022-02-07T11:28

в мире

сша

россия

владимир ермаков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Понимания о графике новых встреч в рамках стратегического диалога с США на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто", - констатировал дипломат.

https://ria.ru/20220207/stabilnost-1771423740.html

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в мире, сша, россия, владимир ермаков