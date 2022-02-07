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В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США
В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США
Понимания о графике новых встреч в рамках стратегического диалога с США на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:55
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в мире
сша
россия
владимир ермаков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Понимания о графике новых встреч в рамках стратегического диалога с США на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто", - констатировал дипломат.
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в мире, сша, россия, владимир ермаков
10:55 07.02.2022 (обновлено: 11:28 07.02.2022)
 
В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США

Дипломат Ермаков заявил, что графика встреч по стратегическому диалогу с США пока нет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДиректор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Понимания о графике новых встреч в рамках стратегического диалога с США на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто", - констатировал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
10:48
МИД рассказал, от чего зависит диалог с США по стратегической стабильности
 
В миреСШАРоссияВладимир Ермаков
 
 
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