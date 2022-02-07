https://ria.ru/20220207/ssha-1771403934.html
Адвокат Виктора Бута надеется, что Тревору Риду разрешат позвонить домой
Адвокат Виктора Бута надеется, что Тревору Риду разрешат позвонить домой - РИА Новости, 07.02.2022
Адвокат Виктора Бута надеется, что Тревору Риду разрешат позвонить домой
Американский адвокат Стив Зиссу, защитник российского бизнесмена Виктора Бута, который сейчас отбывает 25-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:14
2022-02-07T09:14
2022-02-07T09:14
в мире
виктор бут
тревор рид
таиланд
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_587ece02c6a0ab551c02171d804339f8.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Американский адвокат Стив Зиссу, защитник российского бизнесмена Виктора Бута, который сейчас отбывает 25-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора, надеется, что администрация российской колонии, в которой содержится американский гражданин Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских, в порядке гуманитарного жеста разрешит американцу позвонить матери.Об этом сам Зиссу заявил в интервью РИА Новости.Тревор Рид лишен права на телефонные звонки домой в качестве дисциплинарного наказания за систематические нарушения режима колонии.Что бы ни происходило в тюрьме, продолжил Зиссу, лично ему такой отказ в звонках родителям представляется негуманным."Неважно, выполняет он тюремные правила, или не выполняет, реальность состоит в том, что мать не должна так долго ждать звонка от сына, находящегося за 10 тысяч миль от нее. Это не значит, что Тревор Рид должен получить в российской тюрьме какие-то привилегии, как если бы он образцово выполнял тюремные правила, когда он в действительности их нарушает, вовсе нет. Но возможность один раз в какой-то определенный момент после длительного перерыва позвонить матери и сказать "Мама, я в порядке", такая возможность должна у него быть", - пояснил свою мысль адвокат.Зиссу уверен, что правила пенитенциарного учреждения должны исполняться, система есть система. Но, по его мнению, бывают моменты, когда требуется исключение на гуманитарной основе.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".Тревор Рид, гражданин США, осужден российским судом на 9 лет тюрьмы за нападение на российских полицейских. Его имя неоднократно упоминалось в СМИ вместе с именем Виктора Бута в связи с идеей обмена заключенными между Россией и США.
https://ria.ru/20220207/ssha-1771393108.html
https://ria.ru/20220126/izbienie-1769575437.html
таиланд
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_67:0:867:600_1920x0_80_0_0_495baadd7f5b7f00d47b40550cb91e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор бут, тревор рид, таиланд, россия, сша
Адвокат Виктора Бута надеется, что Тревору Риду разрешат позвонить домой
Адвокат Виктора Бута надеется, что американцу Тревору Риду разрешат позвонить домой
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Американский адвокат Стив Зиссу, защитник российского бизнесмена Виктора Бута, который сейчас отбывает 25-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора, надеется, что администрация российской колонии, в которой содержится американский гражданин Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских, в порядке гуманитарного жеста разрешит американцу позвонить матери.
Об этом сам Зиссу заявил в интервью РИА Новости.
Тревор Рид
лишен права на телефонные звонки домой в качестве дисциплинарного наказания за систематические нарушения режима колонии.
"Например, заключенный в одной из российских тюрем американец Тревор Рид уже несколько месяцев не имеет возможности позвонить домой родителям. Ему 30 лет, и он несколько месяцев не имеет возможности позвонить домой. Я бы не взялся защищать такую меру воздействия на суде", - сказал американский адвокат, излагая агентству свою идею объединения усилий семей российских заключенных американских тюрем и семей американцев, находящихся в российских тюрьмах, ради главной цели – репатриации своих родных.
Что бы ни происходило в тюрьме, продолжил Зиссу, лично ему такой отказ в звонках родителям представляется негуманным.
"Неважно, выполняет он тюремные правила, или не выполняет, реальность состоит в том, что мать не должна так долго ждать звонка от сына, находящегося за 10 тысяч миль от нее. Это не значит, что Тревор Рид должен получить в российской тюрьме какие-то привилегии, как если бы он образцово выполнял тюремные правила, когда он в действительности их нарушает, вовсе нет. Но возможность один раз в какой-то определенный момент после длительного перерыва позвонить матери и сказать "Мама, я в порядке", такая возможность должна у него быть", - пояснил свою мысль адвокат.
Зиссу уверен, что правила пенитенциарного учреждения должны исполняться, система есть система. Но, по его мнению, бывают моменты, когда требуется исключение на гуманитарной основе.
"Если бы такое случилось здесь с Виктором, а это с ним здесь случалось, я бы сразу пошел с этим вопросом к судье, и все объяснил бы. И, скорее всего, получил бы поддержку, судья бы разрешил такой гуманитарный жест, потому что семья не должна страдать больше, чем она уже страдает от того, что сын или муж или отец находится в тюрьме, и не просто в тюрьме, а еще и в другой стране. Речь идет здесь только об одном звонке после длительного перерыва, о гуманитарном жесте со стороны администрации тюрьмы", - сказал американский адвокат Виктора Бута.
Бут был арестован в Таиланде
по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США
. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
Тревор Рид, гражданин США, осужден российским судом на 9 лет тюрьмы за нападение на российских полицейских. Его имя неоднократно упоминалось в СМИ вместе с именем Виктора Бута
в связи с идеей обмена заключенными между Россией
и США.