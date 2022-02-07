https://ria.ru/20220207/ssha-1771403934.html

Адвокат Виктора Бута надеется, что Тревору Риду разрешат позвонить домой

Адвокат Виктора Бута надеется, что Тревору Риду разрешат позвонить домой - РИА Новости, 07.02.2022

Адвокат Виктора Бута надеется, что Тревору Риду разрешат позвонить домой

Американский адвокат Стив Зиссу, защитник российского бизнесмена Виктора Бута, который сейчас отбывает 25-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:14

2022-02-07T09:14

2022-02-07T09:14

в мире

виктор бут

тревор рид

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Американский адвокат Стив Зиссу, защитник российского бизнесмена Виктора Бута, который сейчас отбывает 25-летний срок заключения в США по обвинению в подготовке сговора, надеется, что администрация российской колонии, в которой содержится американский гражданин Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских, в порядке гуманитарного жеста разрешит американцу позвонить матери.Об этом сам Зиссу заявил в интервью РИА Новости.Тревор Рид лишен права на телефонные звонки домой в качестве дисциплинарного наказания за систематические нарушения режима колонии.Что бы ни происходило в тюрьме, продолжил Зиссу, лично ему такой отказ в звонках родителям представляется негуманным."Неважно, выполняет он тюремные правила, или не выполняет, реальность состоит в том, что мать не должна так долго ждать звонка от сына, находящегося за 10 тысяч миль от нее. Это не значит, что Тревор Рид должен получить в российской тюрьме какие-то привилегии, как если бы он образцово выполнял тюремные правила, когда он в действительности их нарушает, вовсе нет. Но возможность один раз в какой-то определенный момент после длительного перерыва позвонить матери и сказать "Мама, я в порядке", такая возможность должна у него быть", - пояснил свою мысль адвокат.Зиссу уверен, что правила пенитенциарного учреждения должны исполняться, система есть система. Но, по его мнению, бывают моменты, когда требуется исключение на гуманитарной основе.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".Тревор Рид, гражданин США, осужден российским судом на 9 лет тюрьмы за нападение на российских полицейских. Его имя неоднократно упоминалось в СМИ вместе с именем Виктора Бута в связи с идеей обмена заключенными между Россией и США.

https://ria.ru/20220207/ssha-1771393108.html

https://ria.ru/20220126/izbienie-1769575437.html

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в мире, виктор бут, тревор рид, таиланд, россия, сша