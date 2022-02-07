08:02 07.02.2022 (обновлено: 08:07 07.02.2022)
Власти США не заинтересованы в обмене заключенными, заявил адвокат Бута
Правительство США не проявляет интереса к обмену заключенными, заявил адвокат Бута
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, считает, что на сегодня уже совершенно ясно, что правительство США не проявляет никакого интереса к обмену заключенными с Россией, сказал в интервью РИА Новости американский адвокат Бута Стив Зиссу.
"На настоящий момент уже совершенно ясно, что правительство США не проявляет никакого интереса к обмену заключенными. Все, что мы слышим от американской стороны – это безостановочная чепуха об американцах в российских тюрьмах, которые якобы являются заложниками, в то время как россияне в американских тюрьмах "отбывают наказания за реально совершенные преступления в соответствии с законом", - сказал агентству Зиссу.
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"Конечно, это будет в некоторой степени подрывать наши усилия (направленные на досрочное освобождение и возвращение Виктора домой)", - добавил он.
По словам адвоката, пока американские политики пользуются возможностью покрасоваться перед избирателями заявлениями об американских "заложниках" в тюрьмах России и "законно осужденных российских преступниках" в тюрьмах США, госдепартаменту будет трудно вот так вдруг сказать российской стороне: "давайте проведем обмен заключенными".
"Я не думаю, что ситуация скоро изменится и что скоро мы увидим американскую сторону за столом честных конструктивных переговоров. В то же время я вижу желание и готовность к таким переговорам у российской стороны. Как вам известно, я гражданин США, но я нахожу, из опыта общения с российскими официальными лицами, что российская сторона открыта для переговоров о справедливом и разумном обмене", - сказал Зиссу.
Адвокат выразил надежду, что госдепартамент США и президент Байден в конце концов увидят, что, является ли Виктор Бут "печально известным торговцем оружием" или нет, срок его заключения конечен, и скоро подойдет к концу, то есть речь не идет об освобождении осужденного на пожизненное заключение, и они смогут наконец сделать шаг вперед.
"Виктору назначено приговором столько же лет, сколько получилось бы, если сложить вместе сроки, к которым приговорены в России Пол Уилан и Тревор Рид, и он отбыл к настоящему времени значительно больше половины срока. Поэтому пора уже здесь в Америке приступить к серьезным разговорам о том, что Виктор рано или поздно выйдет из тюрьмы и вернется домой, и зачем нужно без толку тратить его время, держа его в заключении еще более шести лет? В этом нет никакого смысла", - уверен адвокат.
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