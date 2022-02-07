https://ria.ru/20220207/ssha-1771393108.html

Власти США не заинтересованы в обмене заключенными, заявил адвокат Бута

Власти США не заинтересованы в обмене заключенными, заявил адвокат Бута - РИА Новости, 07.02.2022

Власти США не заинтересованы в обмене заключенными, заявил адвокат Бута

Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:02

2022-02-07T08:02

2022-02-07T08:07

в мире

сша

пол уилан

тревор рид

россия

виктор бут

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, считает, что на сегодня уже совершенно ясно, что правительство США не проявляет никакого интереса к обмену заключенными с Россией, сказал в интервью РИА Новости американский адвокат Бута Стив Зиссу."На настоящий момент уже совершенно ясно, что правительство США не проявляет никакого интереса к обмену заключенными. Все, что мы слышим от американской стороны – это безостановочная чепуха об американцах в российских тюрьмах, которые якобы являются заложниками, в то время как россияне в американских тюрьмах "отбывают наказания за реально совершенные преступления в соответствии с законом", - сказал агентству Зиссу."Конечно, это будет в некоторой степени подрывать наши усилия (направленные на досрочное освобождение и возвращение Виктора домой)", - добавил он.По словам адвоката, пока американские политики пользуются возможностью покрасоваться перед избирателями заявлениями об американских "заложниках" в тюрьмах России и "законно осужденных российских преступниках" в тюрьмах США, госдепартаменту будет трудно вот так вдруг сказать российской стороне: "давайте проведем обмен заключенными".Адвокат выразил надежду, что госдепартамент США и президент Байден в конце концов увидят, что, является ли Виктор Бут "печально известным торговцем оружием" или нет, срок его заключения конечен, и скоро подойдет к концу, то есть речь не идет об освобождении осужденного на пожизненное заключение, и они смогут наконец сделать шаг вперед."Виктору назначено приговором столько же лет, сколько получилось бы, если сложить вместе сроки, к которым приговорены в России Пол Уилан и Тревор Рид, и он отбыл к настоящему времени значительно больше половины срока. Поэтому пора уже здесь в Америке приступить к серьезным разговорам о том, что Виктор рано или поздно выйдет из тюрьмы и вернется домой, и зачем нужно без толку тратить его время, держа его в заключении еще более шести лет? В этом нет никакого смысла", - уверен адвокат.

https://ria.ru/20211223/obmen-1765038631.html

https://ria.ru/20210925/obmen-1751829062.html

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в мире, сша, пол уилан, тревор рид, россия, виктор бут