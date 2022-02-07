Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220207/sport-1771506256.html
Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом
Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.02.2022
Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом
Физические нагрузки уменьшают риск заражения COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в клинике Университета Наварры (Испания). РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:17
2022-02-07T16:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576322238_0:0:2921:1644_1920x0_80_0_0_9227245adb40ff16a3527d65aa80474b.jpg
МАДРИД, 7 фев – РИА Новости. Физические нагрузки уменьшают риск заражения COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в клинике Университета Наварры (Испания).Гормоны, вырабатываемые мышцами во время физических упражнений, уменьшают вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией. К этому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. Ее работа получила премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO)."Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом", - говорится в сообщении клиники.По мнению Родригес, ожирение – "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19". "Гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5) увеличиваются во время физических упражнений и, помимо того, что они способствуют благотворному влиянию на многочисленные органы и патологии, снижают вероятность коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и осложнений COVID-19", - сообщается в исследовании.
https://ria.ru/20220207/vitamin-1771497906.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576322238_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_29929001f4408c9791c5484ff8d8a781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, в мире, испания
16:17 07.02.2022
 
Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом

Университет Наварры: физические нагрузки уменьшают риск заражения коронавирусом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБеговые дорожки в фитнес-клубе
Беговые дорожки в фитнес-клубе - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Беговые дорожки в фитнес-клубе
Читать ria.ru в
МАДРИД, 7 фев – РИА Новости. Физические нагрузки уменьшают риск заражения COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в клинике Университета Наварры (Испания).
Гормоны, вырабатываемые мышцами во время физических упражнений, уменьшают вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией. К этому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. Ее работа получила премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO).
"Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом", - говорится в сообщении клиники.
По мнению Родригес, ожирение – "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19". "Гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5) увеличиваются во время физических упражнений и, помимо того, что они способствуют благотворному влиянию на многочисленные органы и патологии, снижают вероятность коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и осложнений COVID-19", - сообщается в исследовании.
Врачи-реаниматологи возле аппарата ИВЛ в красной зоне ковидного госпиталя - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
15:38Распространение коронавируса
Назван способ снизить риск смерти от коронавируса в девять раз
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала