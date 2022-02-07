https://ria.ru/20220207/sport-1771506256.html

Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом

Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.02.2022

Ученые назвали способ снизить риск заражения коронавирусом

Физические нагрузки уменьшают риск заражения COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в клинике Университета Наварры (Испания). РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:17

2022-02-07T16:17

2022-02-07T16:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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МАДРИД, 7 фев – РИА Новости. Физические нагрузки уменьшают риск заражения COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в клинике Университета Наварры (Испания).Гормоны, вырабатываемые мышцами во время физических упражнений, уменьшают вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией. К этому выводу пришла Амайя Родригес Муруэта-Гойена, сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания. Ее работа получила премию на последнем конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO)."Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом", - говорится в сообщении клиники.По мнению Родригес, ожирение – "один из самых больших рисков для человека с диагнозом "тяжелый COVID-19". "Гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5) увеличиваются во время физических упражнений и, помимо того, что они способствуют благотворному влиянию на многочисленные органы и патологии, снижают вероятность коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и осложнений COVID-19", - сообщается в исследовании.

https://ria.ru/20220207/vitamin-1771497906.html

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коронавирус covid-19, в мире, испания