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Полиция выясняет, замуровал ли житель Ямала в квартире шумного соседа
Полиция выясняет, замуровал ли житель Ямала в квартире шумного соседа - РИА Новости, 07.02.2022
Полиция выясняет, замуровал ли житель Ямала в квартире шумного соседа
Полиция устанавливает, действительно ли мужчина в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) монтажной пеной замуровал в квартире шумного соседа, РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:05
2022-02-07T18:05
2022-02-07T18:05
происшествия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ноябрьск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция устанавливает, действительно ли мужчина в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) монтажной пеной замуровал в квартире шумного соседа, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД региона.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что молодой человек днем включал музыку на полную громкость, на неоднократные замечания не реагировал. Соседи жаловались в полицию, силовики приезжали и сообщали им, что нарушений нет: шуметь запрещено только после 22.00. В итоге один из соседей якобы замуровал дверь меломана."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ноябрьск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Полиция выясняет, замуровал ли житель Ямала в квартире шумного соседа
В Ноябрьске проверяют информацию о местном жителе, якобы замуровавшем соседа в квартире