https://ria.ru/20220207/sokolov-1771495126.html

"Не умаляю свою вину": Соколов о расставании с третьей женой

"Не умаляю свою вину": Соколов о расставании с третьей женой - РИА Новости, 07.02.2022

"Не умаляю свою вину": Соколов о расставании с третьей женой

Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой Ольгой. Они прожили вместе пять лет, у пары родилась дочь. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:27

2022-02-07T16:27

2022-02-07T16:27

шоубиз

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андрей соколов

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой Ольгой. Они прожили вместе пять лет, у пары родилась дочь.В программе "Судьба человека" Соколов отметил, что они с дочерью постоянно общаются.До этого Соколов был женат на девушке по имени Ирина, а затем на модели Евгении Гусевой. Также актеру приписывали множество романов, в том числе с партнершей по фильму "Маленькая Вера" Натальей Негодой. Актер опроверг эти слухи.В этой же программе Корчевников признался, что у него появились проблемы со здоровьем из-за перенесенного в детстве менингита.

https://ria.ru/20220128/korchevnikov-1769944067.html

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знаменитости, андрей соколов, шоу-бизнес