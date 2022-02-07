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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220207/sokolov-1771495126.html
"Не умаляю свою вину": Соколов о расставании с третьей женой
"Не умаляю свою вину": Соколов о расставании с третьей женой - РИА Новости, 07.02.2022
"Не умаляю свою вину": Соколов о расставании с третьей женой
Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой Ольгой. Они прожили вместе пять лет, у пары родилась дочь. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:27
2022-02-07T16:27
шоубиз
знаменитости
андрей соколов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой Ольгой. Они прожили вместе пять лет, у пары родилась дочь.В программе "Судьба человека" Соколов отметил, что они с дочерью постоянно общаются.До этого Соколов был женат на девушке по имени Ирина, а затем на модели Евгении Гусевой. Также актеру приписывали множество романов, в том числе с партнершей по фильму "Маленькая Вера" Натальей Негодой. Актер опроверг эти слухи.В этой же программе Корчевников признался, что у него появились проблемы со здоровьем из-за перенесенного в детстве менингита.
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знаменитости, андрей соколов, шоу-бизнес
16:27 07.02.2022
 
"Не умаляю свою вину": Соколов о расставании с третьей женой

Соколов рассказал о расставании с третьей женой и об отношениях с дочерью

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Андрей Соколов во время сбора труппы театра "Ленком"
Актер Андрей Соколов во время сбора труппы театра Ленком - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой Ольгой. Они прожили вместе пять лет, у пары родилась дочь.

"На каком-то этапе пришло понимание, что единственное правильное и мудрое решение – это выстраивать отношения ради дочери. Я не прав во многих ситуациях, я не умаляю свою вину, безусловно. Но я очень рад, что удалось удержаться на краю и не перейти черту невозврата", – признался актер.

В программе "Судьба человека" Соколов отметил, что они с дочерью постоянно общаются.

"Так бывает, что люди расходятся. У нее потрясающая мама. Несмотря на то, что у каждого из нас своя жизнь, Соня – это то, что нас объединяет", – заключил артист.

До этого Соколов был женат на девушке по имени Ирина, а затем на модели Евгении Гусевой. Также актеру приписывали множество романов, в том числе с партнершей по фильму "Маленькая Вера" Натальей Негодой. Актер опроверг эти слухи.

"С Наташей мы на пассивной связи, созваниваемся иногда. Она живет своей жизнью. Романа у нас не было. Я перестал это даже объяснять", – добавил Соколов.

© Киностудия им. М. Горького (1988)Кадр из фильма "Маленькая Вера"
Кадр из фильма Маленькая Вера
© Киностудия им. М. Горького (1988)
В этой же программе Корчевников признался, что у него появились проблемы со здоровьем из-за перенесенного в детстве менингита.
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