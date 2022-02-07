"Не умаляю свою вину": Соколов о расставании с третьей женой
Соколов рассказал о расставании с третьей женой и об отношениях с дочерью
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Андрей Соколов во время сбора труппы театра "Ленком"
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой Ольгой. Они прожили вместе пять лет, у пары родилась дочь.
"На каком-то этапе пришло понимание, что единственное правильное и мудрое решение – это выстраивать отношения ради дочери. Я не прав во многих ситуациях, я не умаляю свою вину, безусловно. Но я очень рад, что удалось удержаться на краю и не перейти черту невозврата", – признался актер.
В программе "Судьба человека" Соколов отметил, что они с дочерью постоянно общаются.
"Так бывает, что люди расходятся. У нее потрясающая мама. Несмотря на то, что у каждого из нас своя жизнь, Соня – это то, что нас объединяет", – заключил артист.
До этого Соколов был женат на девушке по имени Ирина, а затем на модели Евгении Гусевой. Также актеру приписывали множество романов, в том числе с партнершей по фильму "Маленькая Вера" Натальей Негодой. Актер опроверг эти слухи.
"С Наташей мы на пассивной связи, созваниваемся иногда. Она живет своей жизнью. Романа у нас не было. Я перестал это даже объяснять", – добавил Соколов.
© Киностудия им. М. Горького (1988)Кадр из фильма "Маленькая Вера"
© Киностудия им. М. Горького (1988)
В этой же программе Корчевников признался, что у него появились проблемы со здоровьем из-за перенесенного в детстве менингита.