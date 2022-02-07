https://ria.ru/20220207/sochi-1771415865.html

В Сочи появятся новые экологические маршруты

В Сочи появятся новые экологические маршруты - РИА Новости, 07.02.2022

В Сочи появятся новые экологические маршруты

Новые экологические маршруты выходного дня, а также многодневные программы для отдыхающих появятся на территории Сочи, сообщил РИА Новости директор Кавказского... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:30

2022-02-07T12:30

2022-02-07T12:30

туризм

туризм

сочи

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583926313_0:199:3077:1930_1920x0_80_0_0_44a2ec35c293282f7230ee0f8ceca2f1.jpg

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Новые экологические маршруты выходного дня, а также многодневные программы для отдыхающих появятся на территории Сочи, сообщил РИА Новости директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелев.По его словам, анализ возможности создания таких проектов был проведен еще при подготовке Олимпийских зимних игр 2014 года, а продолжился в прошлом году."В результате экспертной комиссией с участием представителей Кавказского заповедника, Сочинского нацпарка, экскурсоводов курорта на базе Сочинского отделения РГО были отобраны 14 экотроп", — сказал Шевелев.Среди предложенных вариантов — "Мыс Видный. Роща сосны пицундской", "Перемыкинские дачи. Малый Ахун", "Каньон реки Псахо", геологическая экскурсия в поселке Солох-Аул, "Наш удивительный лес Блиново", "Имеретинская", "Кудепстинский лесопарк".Шевелев добавил, что маршруты могут быть как короткими — на выходные, так и многодневными.

https://ria.ru/20220204/sochi-1771010377.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, сочи, новости - туризм