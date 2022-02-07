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Туризм
https://ria.ru/20220207/sochi-1771415865.html
В Сочи появятся новые экологические маршруты
В Сочи появятся новые экологические маршруты - РИА Новости, 07.02.2022
В Сочи появятся новые экологические маршруты
Новые экологические маршруты выходного дня, а также многодневные программы для отдыхающих появятся на территории Сочи, сообщил РИА Новости директор Кавказского... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:30
2022-02-07T12:30
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СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Новые экологические маршруты выходного дня, а также многодневные программы для отдыхающих появятся на территории Сочи, сообщил РИА Новости директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелев.По его словам, анализ возможности создания таких проектов был проведен еще при подготовке Олимпийских зимних игр 2014 года, а продолжился в прошлом году."В результате экспертной комиссией с участием представителей Кавказского заповедника, Сочинского нацпарка, экскурсоводов курорта на базе Сочинского отделения РГО были отобраны 14 экотроп", — сказал Шевелев.Среди предложенных вариантов — "Мыс Видный. Роща сосны пицундской", "Перемыкинские дачи. Малый Ахун", "Каньон реки Псахо", геологическая экскурсия в поселке Солох-Аул, "Наш удивительный лес Блиново", "Имеретинская", "Кудепстинский лесопарк".Шевелев добавил, что маршруты могут быть как короткими — на выходные, так и многодневными.
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туризм, сочи, новости - туризм
12:30 07.02.2022
 
В Сочи появятся новые экологические маршруты

В Сочи для туристов планируют создать четырнадцать экологических маршрутов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкБальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Новые экологические маршруты выходного дня, а также многодневные программы для отдыхающих появятся на территории Сочи, сообщил РИА Новости директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелев.
По его словам, анализ возможности создания таких проектов был проведен еще при подготовке Олимпийских зимних игр 2014 года, а продолжился в прошлом году.
"В результате экспертной комиссией с участием представителей Кавказского заповедника, Сочинского нацпарка, экскурсоводов курорта на базе Сочинского отделения РГО были отобраны 14 экотроп", — сказал Шевелев.
Среди предложенных вариантов — "Мыс Видный. Роща сосны пицундской", "Перемыкинские дачи. Малый Ахун", "Каньон реки Псахо", геологическая экскурсия в поселке Солох-Аул, "Наш удивительный лес Блиново", "Имеретинская", "Кудепстинский лесопарк".
Шевелев добавил, что маршруты могут быть как короткими — на выходные, так и многодневными.
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