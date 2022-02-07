Суд взыскал с Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина
Суд взыскал с экс-юриста ФБК* Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина
Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд взыскал 350 тысяч рублей с бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в пользу Евгения Пригожина за причинение морального вреда, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня, 7 февраля, на открытом заседании Симоновского районного суда города Москвы был рассмотрен иск Евгения Викторовича к Любови Соболь о взыскании компенсации морального вреда, причинённого распространением не соответствующих действительности и порочащих сведений, размещённых на сайте СМИ "Царьград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размещение негативных и ложных данных уже было установлено решением Тверского районного суда от 10 ноября 2020 года, а также подтверждено апелляционным определением Мосгорсуда от 12 мая 2021 года.
"По итогу Симоновский районный суд решил взыскать с Любови Соболь в пользу Евгения Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в размере 350 000 рублей", - добавляется в релизе.
В конце декабря "Конкорд" сообщил, что суды взыскали с Алексея Навального и его сторонников более 4 миллионов рублей в пользу Пригожина по делам о защите чести и достоинства. Так, весной 2021 года Симоновский райсуд Москвы дважды взыскал с Соболь по 500 тысяч рублей.
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.