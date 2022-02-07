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Суд взыскал с Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина
Суд взыскал с Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина - РИА Новости, 07.02.2022
Суд взыскал с Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина
Суд взыскал 350 тысяч рублей с бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в пользу Евгения Пригожина за причинение морального вреда, сообщается... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:41
2022-02-07T14:41
любовь соболь
москва
евгений пригожин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд взыскал 350 тысяч рублей с бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в пользу Евгения Пригожина за причинение морального вреда, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня, 7 февраля, на открытом заседании Симоновского районного суда города Москвы был рассмотрен иск Евгения Викторовича к Любови Соболь о взыскании компенсации морального вреда, причинённого распространением не соответствующих действительности и порочащих сведений, размещённых на сайте СМИ "Царьград", - говорится в сообщении.Отмечается, что размещение негативных и ложных данных уже было установлено решением Тверского районного суда от 10 ноября 2020 года, а также подтверждено апелляционным определением Мосгорсуда от 12 мая 2021 года."По итогу Симоновский районный суд решил взыскать с Любови Соболь в пользу Евгения Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в размере 350 000 рублей", - добавляется в релизе.В конце декабря "Конкорд" сообщил, что суды взыскали с Алексея Навального и его сторонников более 4 миллионов рублей в пользу Пригожина по делам о защите чести и достоинства. Так, весной 2021 года Симоновский райсуд Москвы дважды взыскал с Соболь по 500 тысяч рублей.Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20220125/spisok-1769394901.html
https://ria.ru/20220202/sobol-1770635441.html
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любовь соболь, москва, евгений пригожин
14:41 07.02.2022
 
Суд взыскал с Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина

Суд взыскал с экс-юриста ФБК* Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Любовь Соболь. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Суд взыскал 350 тысяч рублей с бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в пользу Евгения Пригожина за причинение морального вреда, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня, 7 февраля, на открытом заседании Симоновского районного суда города Москвы был рассмотрен иск Евгения Викторовича к Любови Соболь о взыскании компенсации морального вреда, причинённого распространением не соответствующих действительности и порочащих сведений, размещённых на сайте СМИ "Царьград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размещение негативных и ложных данных уже было установлено решением Тверского районного суда от 10 ноября 2020 года, а также подтверждено апелляционным определением Мосгорсуда от 12 мая 2021 года.
"По итогу Симоновский районный суд решил взыскать с Любови Соболь в пользу Евгения Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в размере 350 000 рублей", - добавляется в релизе.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:58
Росфинмониторинг внес Навального и Соболь в перечень экстремистов
В конце декабря "Конкорд" сообщил, что суды взыскали с Алексея Навального и его сторонников более 4 миллионов рублей в пользу Пригожина по делам о защите чести и достоинства. Так, весной 2021 года Симоновский райсуд Москвы дважды взыскал с Соболь по 500 тысяч рублей.
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 11:25
Кассация утвердила приговор Соболь в виде года исправительных работ
 
Любовь СобольМоскваЕвгений Пригожин
 
 
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