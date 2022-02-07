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Приморские депутаты предложили разрешить усыпление бездомных собак
Приморские депутаты предложили разрешить усыпление бездомных собак - РИА Новости, 07.02.2022
Приморские депутаты предложили разрешить усыпление бездомных собак
Депутаты Приморья в понедельник приняли обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о корректировке ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:34
2022-02-07T08:34
общество
андрей андрейченко
россия
астраханская область
якутск
северо-восточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Депутаты Приморья в понедельник приняли обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о корректировке ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которая бы разрешила усыплять агрессивных бездомных собак и ввела бы ответственность за самовыгул животных.Депутаты в понедельник на внеочередном заседании заксобрания Приморья рассмотрели текст обращения к Володину о необходимости совершенствования правового регулирования отношений в области обращения с животными без владельцев.В тексте документа парламентарии отмечают необходимость корректирования ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Депутаты отмечают, что поддерживают предложения коллег из Орловского областного Совета народных депутатов и думы Астраханской области о возможности при наличии заключения специалиста в области ветеринарии "умерщвления гуманными методами содержащихся в приютах животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных и человека, которая наблюдается в течение не менее 10 дней с момента поступления таких животных в приют".Приморский депутат Андрей Андрейченко на заседании уточнил, что 10 дней – это срок карантина. "Таким образом количество агрессивных собак на улице будет сокращено", - отметил депутат.Андрейченко сказал, что штраф за самовыгул будет недостаточен, в том числе если владельцы выпускают крупных собак. "Это должно наказываться более строго, чем это можно предусмотреть краевым законодательством", - добавил Андрейченко.Все 38 присутствующих депутатов поддержали обращение к Володину.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.С января 2020 года в России вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными, регулирующие деятельность приютов для безнадзорных животных (как собак, так и кошек).Ранее приютам не было запрещено усыплять отловленных бродячих собак или кошек. Теперь все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку. Если не был найден хозяин или новый владелец, животных разрешили возвращать в места обитания (сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания должен фиксироваться на видео). Кроме того, закон запретил усыплять животных за исключением случаев, когда животное неизлечимо больно или получило травму, не совместимую с жизнью.
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общество, андрей андрейченко, россия, астраханская область, якутск, северо-восточный федеральный университет
08:34 07.02.2022
 
Приморские депутаты предложили разрешить усыпление бездомных собак

Приморские депутаты предложили разрешить усыпление агрессивных бездомных собак

© Pixabay / Sabrinasfotos Собака
Собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Pixabay / Sabrinasfotos
Собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Депутаты Приморья в понедельник приняли обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о корректировке ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которая бы разрешила усыплять агрессивных бездомных собак и ввела бы ответственность за самовыгул животных.
Депутаты в понедельник на внеочередном заседании заксобрания Приморья рассмотрели текст обращения к Володину о необходимости совершенствования правового регулирования отношений в области обращения с животными без владельцев.
Собаки в приюте для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку
В тексте документа парламентарии отмечают необходимость корректирования ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Депутаты отмечают, что поддерживают предложения коллег из Орловского областного Совета народных депутатов и думы Астраханской области о возможности при наличии заключения специалиста в области ветеринарии "умерщвления гуманными методами содержащихся в приютах животных, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных и человека, которая наблюдается в течение не менее 10 дней с момента поступления таких животных в приют".
"Поддерживаем указанное предложение инициаторов, а также необходимость законодательного установления запрета на возврат на прежние места обитания потенциально опасных собак", - говорится в тексте обращения.
Приморский депутат Андрей Андрейченко на заседании уточнил, что 10 дней – это срок карантина. "Таким образом количество агрессивных собак на улице будет сокращено", - отметил депутат.
"Полагаем, что ситуацию с сокращением численности животных без владельцев решит введение обязательного маркирования и учета домашних животных, особенно собак, и установление ответственности за самовыгул, и предлагаем предусмотреть соответствующие нормы в Федеральном законе №498-ФЗ", - отмечается в обращении приморских депутатов.
Андрейченко сказал, что штраф за самовыгул будет недостаточен, в том числе если владельцы выпускают крупных собак. "Это должно наказываться более строго, чем это можно предусмотреть краевым законодательством", - добавил Андрейченко.
Все 38 присутствующих депутатов поддержали обращение к Володину.
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
03:20
ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
С января 2020 года в России вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными, регулирующие деятельность приютов для безнадзорных животных (как собак, так и кошек).
Ранее приютам не было запрещено усыплять отловленных бродячих собак или кошек. Теперь все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку. Если не был найден хозяин или новый владелец, животных разрешили возвращать в места обитания (сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания должен фиксироваться на видео). Кроме того, закон запретил усыплять животных за исключением случаев, когда животное неизлечимо больно или получило травму, не совместимую с жизнью.
Пес Гладиатор дома в США - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 10:00
Человек собаке не враг: как приюты спасают покалеченных животных
 
ОбществоАндрей АндрейченкоРоссияАстраханская областьЯкутскСеверо-Восточный федеральный университет
 
 
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