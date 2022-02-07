Регионам могут дать право устанавливать доптребования к владельцам собак
Генпрокуратура поддержала идею о праве регионов вводить доптребования к владельцам собак
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных", - говорится в сообщении.
В то же время эти требования должны учитывать местные исторические и культурные традиции, в том числе коренного населения различных регионов (малые народы).
Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.