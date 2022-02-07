https://ria.ru/20220207/sobaki-1771394721.html

Регионам могут дать право устанавливать доптребования к владельцам собак

Регионам могут дать право устанавливать доптребования к владельцам собак - РИА Новости, 07.02.2022

Регионам могут дать право устанавливать доптребования к владельцам собак

Генеральная прокуратура России поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:10

2022-02-07T08:10

2022-02-07T08:10

общество

валентина матвиенко

россия

астраханская область

якутск

северо-восточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных", - говорится в сообщении.В то же время эти требования должны учитывать местные исторические и культурные традиции, в том числе коренного населения различных регионов (малые народы).Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

https://ria.ru/20220207/primore-1771392071.html

https://ria.ru/20220207/sobaki-1771389684.html

россия

астраханская область

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валентина матвиенко, россия, астраханская область, якутск, северо-восточный федеральный университет