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Регионам могут дать право устанавливать доптребования к владельцам собак
Регионам могут дать право устанавливать доптребования к владельцам собак - РИА Новости, 07.02.2022
Регионам могут дать право устанавливать доптребования к владельцам собак
Генеральная прокуратура России поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:10
2022-02-07T08:10
общество
валентина матвиенко
россия
астраханская область
якутск
северо-восточный федеральный университет
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных", - говорится в сообщении.В то же время эти требования должны учитывать местные исторические и культурные традиции, в том числе коренного населения различных регионов (малые народы).Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
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общество, валентина матвиенко, россия, астраханская область, якутск, северо-восточный федеральный университет
08:10 07.02.2022
 
Регионам могут дать право устанавливать доптребования к владельцам собак

Генпрокуратура поддержала идею о праве регионов вводить доптребования к владельцам собак

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных", - говорится в сообщении.
Собаки в приюте для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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В Приморье для всех собак ввели обязательную маркировку
В то же время эти требования должны учитывать местные исторические и культурные традиции, в том числе коренного населения различных регионов (малые народы).
Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
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ОбществоВалентина МатвиенкоРоссияАстраханская областьЯкутскСеверо-Восточный федеральный университет
 
 
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