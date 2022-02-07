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Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак
Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак - РИА Новости, 07.02.2022
Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак
Проверка Генеральной прокуратуры РФ выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак, сообщила пресс-служба РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T07:21
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россия
астраханская область
якутск
северо-восточный федеральный университет
происшествия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Проверка Генеральной прокуратуры РФ выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак, сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
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россия
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россия, астраханская область, якутск, северо-восточный федеральный университет, происшествия, генеральная прокуратура рф
07:21 07.02.2022
 
Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак

Генпрокуратура: принимаемые меры против собак не соответствуют сложившейся ситуации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Проверка Генеральной прокуратуры РФ выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак, сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Анализ состояния законности в данной сфере показал низкую эффективность деятельности органов исполнительной власти, государственного федерального, регионального и общественного контроля в области обращения с животными. Принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений не соответствуют сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
03:20
ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак
 
РоссияАстраханская областьЯкутскСеверо-Восточный федеральный университетПроисшествияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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