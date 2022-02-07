https://ria.ru/20220207/sobaki-1771389684.html

Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак

Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак - РИА Новости, 07.02.2022

Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак

Проверка Генеральной прокуратуры РФ выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак, сообщила пресс-служба РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T07:21

2022-02-07T07:21

2022-02-07T07:21

россия

астраханская область

якутск

северо-восточный федеральный университет

происшествия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Проверка Генеральной прокуратуры РФ выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак, сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

https://ria.ru/20220207/sobaki-1771382745.html

россия

астраханская область

якутск

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россия, астраханская область, якутск, северо-восточный федеральный университет, происшествия, генеральная прокуратура рф