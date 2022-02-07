https://ria.ru/20220207/sobaki-1771389684.html
Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак
Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак - РИА Новости, 07.02.2022
Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак
Проверка Генеральной прокуратуры РФ выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак, сообщила пресс-служба РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T07:21
2022-02-07T07:21
2022-02-07T07:21
россия
астраханская область
якутск
северо-восточный федеральный университет
происшествия
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599156429_0:0:3239:1821_1920x0_80_0_0_5d1f6500462ee9ccaa798a0b4f02a888.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Проверка Генеральной прокуратуры РФ выявила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак, сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
https://ria.ru/20220207/sobaki-1771382745.html
россия
астраханская область
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599156429_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_ceda61818e8836249348cf0f23b58987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астраханская область, якутск, северо-восточный федеральный университет, происшествия, генеральная прокуратура рф
Генпрокуратура оценила принимаемые меры против бродячих собак
Генпрокуратура: принимаемые меры против собак не соответствуют сложившейся ситуации