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Покусавшая ребенка в Челябинске собака не была бродячей
Покусавшая ребенка в Челябинске собака не была бродячей - РИА Новости, 07.02.2022
Покусавшая ребенка в Челябинске собака не была бродячей
Покусавшая ребенка в Челябинске собака, по уточненной информации, не была бродячей, у нее есть хозяева, животное и ранее проявляло агрессию, сообщил глава... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:51
2022-02-07T10:54
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Покусавшая ребенка в Челябинске собака, по уточненной информации, не была бродячей, у нее есть хозяева, животное и ранее проявляло агрессию, сообщил глава Советского района Челябинска Владислав Макаров.В воскресенье бродячая собака покусала 7-летнего мальчика в поселке Федоровка. По данным полиции, заявление от родителей мальчика было зарегистрировано, ребенка доставили в травмпункт с ранами лица. Позже материалы по инциденту были переданы в СУСК."По дополнительной информации, собака не бездомная. Известна кличка, адрес, известны хозяева. Она и раньше проявляла агрессивность. Хозяевам и раньше делали замечания, они не реагировали. Вся информация предоставлена в полицию", - сказал Макаров в ходе аппаратного совещания с главой города Натальей Котовой.По словам замглавы Челябинска Павла Астахова, в городе контракт на отлов безнадзорных животных заключен. Так, за прошлую неделю отловили более 30 собак и поместили в приют, где находится около 50 животных, уточнил он.
https://ria.ru/20220206/sobaka-1771358034.html
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происшествия, челябинск
09:51 07.02.2022 (обновлено: 10:54 07.02.2022)
 
Покусавшая ребенка в Челябинске собака не была бродячей

У собаки, которая покусала семилетнего ребенка в Челябинске, есть хозяева

© РИА Новости / Виталий АньковБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Бездомная собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Покусавшая ребенка в Челябинске собака, по уточненной информации, не была бродячей, у нее есть хозяева, животное и ранее проявляло агрессию, сообщил глава Советского района Челябинска Владислав Макаров.
В воскресенье бродячая собака покусала 7-летнего мальчика в поселке Федоровка. По данным полиции, заявление от родителей мальчика было зарегистрировано, ребенка доставили в травмпункт с ранами лица. Позже материалы по инциденту были переданы в СУСК.
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В Челябинске бродячая собака напала на мальчика
"По дополнительной информации, собака не бездомная. Известна кличка, адрес, известны хозяева. Она и раньше проявляла агрессивность. Хозяевам и раньше делали замечания, они не реагировали. Вся информация предоставлена в полицию", - сказал Макаров в ходе аппаратного совещания с главой города Натальей Котовой.
По словам замглавы Челябинска Павла Астахова, в городе контракт на отлов безнадзорных животных заключен. Так, за прошлую неделю отловили более 30 собак и поместили в приют, где находится около 50 животных, уточнил он.
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