https://ria.ru/20220207/sneg-1771504770.html

В Подмосковье начали ежедневно проверять уборку снега с крыш

В Подмосковье начали ежедневно проверять уборку снега с крыш - РИА Новости, 07.02.2022

В Подмосковье начали ежедневно проверять уборку снега с крыш

На всей территории Московской области стартовали ежедневные проверки очистки крыш от снега, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:10

2022-02-07T16:10

2022-02-07T16:10

новости подмосковья

снегопад в москве

московская область (подмосковье)

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/43/1549694323_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2c3d0a4f11875a1a60cdc47be7bf9a03.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На всей территории Московской области стартовали ежедневные проверки очистки крыш от снега, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на Госжилинспекцию (ГЖИ) Подмосковья."С 5 февраля сотрудники ведомства начали массированные ежедневные проверки работ по очистке кровель от снега и наледи в соответствии с оперативными планами-графиками уборки. Они разработаны совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципальных образований, чтобы в течение недели полностью очистить дома от ранее выпавшего снега и в последствии адекватно реагировать на новые погодные вызовы", - приводят слова руководителя ведомства Ольги Фединой в публикации.В план включили все дома на территории Подмосковья. А жителей просят сообщать в управляющую компанию, администрацию или на горячую линию ГЖИ, если на крыше появилась наледь, добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220201/raschistka-1770487040.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снегопад в москве, московская область (подмосковье), жкх