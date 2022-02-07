В Подмосковье начали ежедневно проверять уборку снега с крыш
Очистка крыш от наледи
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На всей территории Московской области стартовали ежедневные проверки очистки крыш от снега, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на Госжилинспекцию (ГЖИ) Подмосковья.
"С 5 февраля сотрудники ведомства начали массированные ежедневные проверки работ по очистке кровель от снега и наледи в соответствии с оперативными планами-графиками уборки. Они разработаны совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципальных образований, чтобы в течение недели полностью очистить дома от ранее выпавшего снега и в последствии адекватно реагировать на новые погодные вызовы", - приводят слова руководителя ведомства Ольги Фединой в публикации.
В план включили все дома на территории Подмосковья. А жителей просят сообщать в управляющую компанию, администрацию или на горячую линию ГЖИ, если на крыше появилась наледь, добавили в сообщении.
"В ходе ежедневных проверок фиксируется количество и комплектность вышедших бригад, качество и скорость очистки, наличие необходимых технических средств для работы и соответствие заявленным срокам выполнения. Отчеты формируются сразу по факту сделанного, а эффективным считается стопроцентное соблюдение суточного плана", - сказано в публикации.