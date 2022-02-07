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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220207/sneg-1771504770.html
В Подмосковье начали ежедневно проверять уборку снега с крыш
В Подмосковье начали ежедневно проверять уборку снега с крыш - РИА Новости, 07.02.2022
В Подмосковье начали ежедневно проверять уборку снега с крыш
На всей территории Московской области стартовали ежедневные проверки очистки крыш от снега, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:10
2022-02-07T16:10
новости подмосковья
снегопад в москве
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На всей территории Московской области стартовали ежедневные проверки очистки крыш от снега, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на Госжилинспекцию (ГЖИ) Подмосковья."С 5 февраля сотрудники ведомства начали массированные ежедневные проверки работ по очистке кровель от снега и наледи в соответствии с оперативными планами-графиками уборки. Они разработаны совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципальных образований, чтобы в течение недели полностью очистить дома от ранее выпавшего снега и в последствии адекватно реагировать на новые погодные вызовы", - приводят слова руководителя ведомства Ольги Фединой в публикации.В план включили все дома на территории Подмосковья. А жителей просят сообщать в управляющую компанию, администрацию или на горячую линию ГЖИ, если на крыше появилась наледь, добавили в сообщении.
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снегопад в москве, московская область (подмосковье), жкх
16:10 07.02.2022
 

В Подмосковье начали ежедневно проверять уборку снега с крыш

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОчистка крыш от наледи
Очистка крыш от наледи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Очистка крыш от наледи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На всей территории Московской области стартовали ежедневные проверки очистки крыш от снега, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на Госжилинспекцию (ГЖИ) Подмосковья.
"С 5 февраля сотрудники ведомства начали массированные ежедневные проверки работ по очистке кровель от снега и наледи в соответствии с оперативными планами-графиками уборки. Они разработаны совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципальных образований, чтобы в течение недели полностью очистить дома от ранее выпавшего снега и в последствии адекватно реагировать на новые погодные вызовы", - приводят слова руководителя ведомства Ольги Фединой в публикации.
В план включили все дома на территории Подмосковья. А жителей просят сообщать в управляющую компанию, администрацию или на горячую линию ГЖИ, если на крыше появилась наледь, добавили в сообщении.
"В ходе ежедневных проверок фиксируется количество и комплектность вышедших бригад, качество и скорость очистки, наличие необходимых технических средств для работы и соответствие заявленным срокам выполнения. Отчеты формируются сразу по факту сделанного, а эффективным считается стопроцентное соблюдение суточного плана", - сказано в публикации.
Снегопад в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 14:39Новости Подмосковья
В Подмосковье за неделю расчистили от снега семь тысяч территорий
 
Новости ПодмосковьяСнегопад в МосквеМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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