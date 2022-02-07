https://ria.ru/20220207/siriya-1771567448.html

Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб

Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб - РИА Новости, 07.02.2022

Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб

Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:38

2022-02-07T22:38

2022-02-07T22:38

война в сирии

в мире

сирия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, в результате обстрелов в районах Джубас и Эль-Джрада ранены еще двое сирийских военнослужащих.Журавлев добавил также, что состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Ракка от населенного пункта Гариб до Бандар-Хан и обратно.

https://ria.ru/20220203/grazhdanskie-1770978003.html

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в мире, сирия