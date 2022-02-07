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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220207/siriya-1771567448.html
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб - РИА Новости, 07.02.2022
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:38
2022-02-07T22:38
война в сирии
в мире
сирия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, в результате обстрелов в районах Джубас и Эль-Джрада ранены еще двое сирийских военнослужащих.Журавлев добавил также, что состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Ракка от населенного пункта Гариб до Бандар-Хан и обратно.
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в мире, сирия
22:38 07.02.2022
 
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб

Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) зафиксировано три обстрела в провинции Идлиб. Так, в результате обстрела, произведенного террористами из станкового гранатомета по позициям правительственных сил в районе Руайха, ранен сирийский военнослужащий", — сказал Журавлев на брифинге.

По его словам, в результате обстрелов в районах Джубас и Эль-Джрада ранены еще двое сирийских военнослужащих.
Журавлев добавил также, что состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Ракка от населенного пункта Гариб до Бандар-Хан и обратно.
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