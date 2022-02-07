https://ria.ru/20220207/siriya-1771567448.html
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб - РИА Новости, 07.02.2022
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:38
2022-02-07T22:38
2022-02-07T22:38
война в сирии
в мире
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_1741694e24427b6ee2d80498fcf55153.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, в результате обстрелов в районах Джубас и Эль-Джрада ранены еще двое сирийских военнослужащих.Журавлев добавил также, что состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Ракка от населенного пункта Гариб до Бандар-Хан и обратно.
https://ria.ru/20220203/grazhdanskie-1770978003.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_67a0cf34cc8a005fcdd041d0b81a3be8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб
Трое сирийских военных ранены в результате обстрелов в провинции Идлиб