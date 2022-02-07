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Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной прокомментировал задержание
Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной прокомментировал задержание - РИА Новости, 07.02.2022
Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной прокомментировал задержание
Полицейские вменяют статью о пропаганде нацистской символики участнице Pussy Riot Марии Алехиной, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:20
2022-02-07T20:20
2022-02-07T20:20
происшествия
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pussy riot
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейские вменяют статью о пропаганде нацистской символики участнице Pussy Riot Марии Алехиной, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.Ранее защитник сообщил, что полицейские задержали Алехину после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в отдел полиции Тверского района."Я добрался до отдела полиции. Марии вменяют статью о пропаганде нацистской символики", - сказал Захватов.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.В середине декабря девушку уже задерживали в Москве и позднее дали 10 суток административного ареста по протоколу о публичном демонстрировании нацистской символики. По данным защиты, претензии позиции были связаны с публикацией картинки со свастикой в 2015 году.Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), pussy riot
Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной прокомментировал задержание
Адвокат Алехиной из Pussy Riot: участнице группы вменяют пропаганду нацистской символики
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейские вменяют статью о пропаганде нацистской символики участнице Pussy Riot Марии Алехиной, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
Ранее защитник сообщил, что полицейские задержали Алехину после посещения инспектора ФСИН
, после чего повезли в отдел полиции Тверского района.
"Я добрался до отдела полиции. Марии вменяют статью о пропаганде нацистской символики", - сказал Захватов.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
В середине декабря девушку уже задерживали в Москве
и позднее дали 10 суток административного ареста по протоколу о публичном демонстрировании нацистской символики. По данным защиты, претензии позиции были связаны с публикацией картинки со свастикой в 2015 году.
Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.
Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".