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Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной прокомментировал задержание

Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной прокомментировал задержание - РИА Новости, 07.02.2022

Адвокат участницы Pussy Riot Алехиной прокомментировал задержание

Полицейские вменяют статью о пропаганде нацистской символики участнице Pussy Riot Марии Алехиной, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T20:20

2022-02-07T20:20

2022-02-07T20:20

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

pussy riot

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейские вменяют статью о пропаганде нацистской символики участнице Pussy Riot Марии Алехиной, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.Ранее защитник сообщил, что полицейские задержали Алехину после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в отдел полиции Тверского района."Я добрался до отдела полиции. Марии вменяют статью о пропаганде нацистской символики", - сказал Захватов.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.В середине декабря девушку уже задерживали в Москве и позднее дали 10 суток административного ареста по протоколу о публичном демонстрировании нацистской символики. По данным защиты, претензии позиции были связаны с публикацией картинки со свастикой в 2015 году.Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.Согласно приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".

https://ria.ru/20211217/sud-1764267992.html

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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), pussy riot