https://ria.ru/20220207/shkoly-1771402605.html

В Тамбове приостановили занятия в школах из-за ситуации с ОРВИ

В Тамбове приостановили занятия в школах из-за ситуации с ОРВИ - РИА Новости, 07.02.2022

В Тамбове приостановили занятия в школах из-за ситуации с ОРВИ

Власти Тамбова продлили до 9 февраля включительно приостановку учебного процесса в школах города, введенный в конце января из-за большого количества заболевших... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:05

2022-02-07T09:05

2022-02-07T09:09

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ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Власти Тамбова продлили до 9 февраля включительно приостановку учебного процесса в школах города, введенный в конце января из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников и педагогов."В связи с большим количеством болеющих учащихся и педагогов принято решение о продлении периода разобщения детей до среды, 9 февраля, включительно. До указанной даты учебный процесс в образовательных организациях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) не осуществляется", - написал глава администрации города Максим Косенков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .Образовательный процесс в школах, лицеях и гимназиях города был приостановлен на период с 29 января по 7 февраля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Также на этот период приостановили свою деятельность и муниципальные учреждения дополнительного образования.На период приостановки занятий в школах работают дежурные классы.

https://ria.ru/20220202/zabolevaemost-1770715767.html

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общество, тамбов, социальный навигатор, сн_образование