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В Тамбове приостановили занятия в школах из-за ситуации с ОРВИ
В Тамбове приостановили занятия в школах из-за ситуации с ОРВИ - РИА Новости, 07.02.2022
В Тамбове приостановили занятия в школах из-за ситуации с ОРВИ
Власти Тамбова продлили до 9 февраля включительно приостановку учебного процесса в школах города, введенный в конце января из-за большого количества заболевших... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:05
2022-02-07T09:09
общество
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ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Власти Тамбова продлили до 9 февраля включительно приостановку учебного процесса в школах города, введенный в конце января из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников и педагогов."В связи с большим количеством болеющих учащихся и педагогов принято решение о продлении периода разобщения детей до среды, 9 февраля, включительно. До указанной даты учебный процесс в образовательных организациях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) не осуществляется", - написал глава администрации города Максим Косенков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .Образовательный процесс в школах, лицеях и гимназиях города был приостановлен на период с 29 января по 7 февраля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Также на этот период приостановили свою деятельность и муниципальные учреждения дополнительного образования.На период приостановки занятий в школах работают дежурные классы.
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общество, тамбов, социальный навигатор, сн_образование
09:05 07.02.2022 (обновлено: 09:09 07.02.2022)
 
В Тамбове приостановили занятия в школах из-за ситуации с ОРВИ

Власти Тамбова приостановили занятия в школах из-за ситуации с ОРВИ до 9 февраля

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Власти Тамбова продлили до 9 февраля включительно приостановку учебного процесса в школах города, введенный в конце января из-за большого количества заболевших ОРВИ учеников и педагогов.
"В связи с большим количеством болеющих учащихся и педагогов принято решение о продлении периода разобщения детей до среды, 9 февраля, включительно. До указанной даты учебный процесс в образовательных организациях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) не осуществляется", - написал глава администрации города Максим Косенков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .
Образовательный процесс в школах, лицеях и гимназиях города был приостановлен на период с 29 января по 7 февраля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Также на этот период приостановили свою деятельность и муниципальные учреждения дополнительного образования.
На период приостановки занятий в школах работают дежурные классы.
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