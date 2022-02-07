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Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств торговой сделки
Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств торговой сделки - РИА Новости, 07.02.2022
Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств торговой сделки
Китай не выполняет своих обязательств по закупкам в рамках торговой сделки с США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T23:23
2022-02-07T23:23
2022-02-07T23:23
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Китай не выполняет своих обязательств по закупкам в рамках торговой сделки с США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Они не соблюдали своих обязательств по закупкам... Мы знаем это, фактически мы видели это", - сказала она на брифинге.Дальнейшие вопросы Псаки переадресовала в ведомство торгового представителя США Кэтрин Тай.Сделка, предполагающая закупки Китаем американской продукции на десятки миллиардов долларов, была заключена при президента Дональде Трампе.
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дональд трамп, сша, китай, в мире, дженнифер псаки
Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств торговой сделки
Представитель Белого дома Псаки обвинила КНР в невыполнении обязательств торговой сделки