Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/sdelka-1771570562.html
Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств торговой сделки
Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств торговой сделки - РИА Новости, 07.02.2022
Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств торговой сделки
Китай не выполняет своих обязательств по закупкам в рамках торговой сделки с США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T23:23
2022-02-07T23:23
дональд трамп
сша
китай
в мире
дженнифер псаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc881852651577ca91f8ab0f61537f32.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Китай не выполняет своих обязательств по закупкам в рамках торговой сделки с США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Они не соблюдали своих обязательств по закупкам... Мы знаем это, фактически мы видели это", - сказала она на брифинге.Дальнейшие вопросы Псаки переадресовала в ведомство торгового представителя США Кэтрин Тай.Сделка, предполагающая закупки Китаем американской продукции на десятки миллиардов долларов, была заключена при президента Дональде Трампе.
https://ria.ru/20220207/voyska-1771565815.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_1603fd74fe463e43ff86913b26308c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, китай, в мире, дженнифер псаки
23:23 07.02.2022
 
Белый дом обвинил КНР в невыполнении обязательств торговой сделки

Представитель Белого дома Псаки обвинила КНР в невыполнении обязательств торговой сделки

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Китай не выполняет своих обязательств по закупкам в рамках торговой сделки с США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Они не соблюдали своих обязательств по закупкам... Мы знаем это, фактически мы видели это", - сказала она на брифинге.
Дальнейшие вопросы Псаки переадресовала в ведомство торгового представителя США Кэтрин Тай.
Сделка, предполагающая закупки Китаем американской продукции на десятки миллиардов долларов, была заключена при президента Дональде Трампе.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
22:18
Белый дом допустил отправку дополнительных войск США в Европу
 
Дональд ТрампСШАКитайВ миреДженнифер Псаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала