https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771572237.html

Канцлер ФРГ заявил, что санкции против России при эскалации будут жесткими

Канцлер ФРГ заявил, что санкции против России при эскалации будут жесткими - РИА Новости, 08.02.2022

Канцлер ФРГ заявил, что санкции против России при эскалации будут жесткими

Санкции против России в случае дестабилизации на Украине будут очень жесткими и всеобщими, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-07T23:54

2022-02-07T23:54

2022-02-08T01:45

германия

в мире

олаф шольц

россия

санкции

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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Санкции против России в случае дестабилизации на Украине будут очень жесткими и всеобщими, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию в прямом эфире ведет телеканал Phoenix."Мы ясно дали понять, если дело дойдет до военной агрессии против Украины, будут приняты жесткие, сообща согласованные и обширные санкции", - сказал Шольц.Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двухсторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html

германия

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германия, в мире, олаф шольц, россия, санкции