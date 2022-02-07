23:54 07.02.2022 (обновлено: 01:45 08.02.2022)
Канцлер ФРГ заявил, что санкции против России при эскалации будут жесткими
Канцлер ФРГ Шольц: санкции против России при эскалации вокруг Украины будут жесткими
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Санкции против России в случае дестабилизации на Украине будут очень жесткими и всеобщими, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию в прямом эфире ведет телеканал Phoenix.
"Мы ясно дали понять, если дело дойдет до военной агрессии против Украины, будут приняты жесткие, сообща согласованные и обширные санкции", - сказал Шольц.
Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двухсторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Канцлер ФРГ 15 февраля проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.