https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560690.html
Россия предложила в ООН создать перечень товаров, не попадающих под санкции
Россия предложила в ООН создать перечень товаров, не попадающих под санкции - РИА Новости, 07.02.2022
Россия предложила в ООН создать перечень товаров, не попадающих под санкции
Россия предлагает подумать над составлением перечня товаров, доставку которых нельзя было бы запретить санкциями, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T21:19
2022-02-07T21:19
2022-02-07T21:40
в мире
дмитрий полянский
санкции
россия
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Россия предлагает подумать над составлением перечня товаров, доставку которых нельзя было бы запретить санкциями, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Необходимо и дальше совершенствовать инструментарий предусмотренных резолюциями Совета гуманитарных изъятий (из санкций - ред.), в том числе и в пользу таких исключений, которые бы действовали для гуманитарных организаций на постоянной основе", - сказал Полянский."Можно было бы подумать и над тем, чтобы подготовить списки товаров (но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры), которые ни при каких условиях не должны находится в запретительном списке. Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий", - указал он.
https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771550994.html
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в мире, дмитрий полянский, санкции, россия
21:19 07.02.2022 (обновлено: 21:40 07.02.2022)
Россия предложила в ООН создать перечень товаров, не попадающих под санкции
Полянский: Россия предложила ООН сформировать перечень товаров, не попадающих под санкции